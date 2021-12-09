https://tr.sputniknews.com/20211209/kilicdaroglu-tartisma-yaratan-el-hareketiyle-ilgili-konustu-asla-oyle-bir-kastim-yoktu-1051594650.html

Kılıçdaroğlu, tartışma yaratan el hareketiyle ilgili konuştu: Asla öyle bir kastım yoktu

Kılıçdaroğlu, tartışma yaratan el hareketiyle ilgili konuştu: Asla öyle bir kastım yoktu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’te bütçe görüşmelerindeki konuşması sırasında yaptığı el hareketine ilişkin olarak açıklamada bulundu. CHP lideri... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T08:11+0300

2021-12-09T08:11+0300

2021-12-09T08:09+0300

politika

tbmm

kemal kılıçdaroğlu

açıklama

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Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu’nun sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı ortağı İyi Parti’nin lideri Meral Akşener’le Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine konuşup konuşmadığına ilişkin soruya, şöyle yanıt verdi:"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile evet sık sık buluşuyoruz. Hatta aracısız sık sık telefon ile uyum içinde görüş alışverişi yapıyoruz. Hayır, Meral Hanım'la da kimseyle de görüşmedim. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la da bu konuyu konuşmadım."128 milyar dolar tepkisiHelalleşme açıklaması tartışma yaratan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 128 milyar doların hesabını sorup sormayacağına ilişkin sorulara da şöyle yanıt verdi:"128 milyar doları kaçtan sattılar? 6 liradan sattılar. Şimdi dolar oldu 14 lira. Yaklaşık 70 milyar dolar rant var. Bu para kimin cebinden çıkacak? Vatandaşın cebinden çıkacak. Vatandaş ödeyecek, Erdoğan cebinden ödemeyecek… Dolar ile ihale yapıyorsun, aslında bu doğru değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir ihale yapıyorsa kendi parası ile yapar. Yetmiyor dolar ile kâr etme güvencesi veriyorsun. Yani alım güvencesi veriyorsun. Yeteri kadar kazanmıyorsa aradaki farkı ben ödeyeceğim diyorsun. Benim torunlarımı da borçlandırıyorsunBütün bunların üstüne ben vergimi de veriyorum. O da yetmiyor Dolar ile ihale verdiysen ABD'deki enflasyonu 83 milyonun üzerine yıkıyorsun. Eğer EURO ile güvence vermişsen AB'deki enflasyonu bu milletin sırtına yıkıyorsun. Bu isyan edilecek bir şey."'Tek kişilik hükümetse o tek kişi gelecek parlamentoda bütçeyi sunacak'Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bütçeyi sunmamasına da şöyle tepki gösterdi:"Tek kişilik hükümetse o tek kişi gelecek parlamentoda bütçeyi sunacak. O tek kişi bütçesinin arkasında durmalıdır. Bizim sorularımıza da açık ve net cevaplar vermelidir. Meclis'e gelmeyerek kaçarak bu iş olmaz. Bu tavır Meclis'in saygınlığına gölge düşürmektedir. Meclis'in itibarı kalmadı. 27'nci dönem bitmeden 27 bin soruya bakanlar cevap vermedi. Bir kişi karar verir, Türkiye'de her şey olur, anlayışı ülkemizde hâkim olmuş durumda. Bu Meclis sadece benim değil, 600 milletvekilinin Meclisi'dir. TBMM vesayet altındadır."

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tbmm, kemal kılıçdaroğlu, açıklama