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Kılıçdaroğlu: TİSK, asgari ücret zammı için 'TÜİK'i esas alırız' demiş, geçin bunları
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sağ 2) Ataşehir'de bir otelde düzenlenen "Türkiye Kültür Stratejisi Forumu 21" programına katıldı. Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi (ortada) ve sanatçılar Cahit Berkay (solda), Haldun Dormen (sol 2) ve Metin Akpınar (sağda) katıldı.
© AA
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu asgari ücret zammı için “TÜİK'i esas alırız" demiş. Evet, sizin neyi esas alacağınızı bildiğim için gittim TÜİK kapısına. Geçin bunları da doğru düzgün bir teklifte bulunun işçilere!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun asgari ücret açıklamasını eleştirdi.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "TÜİK'i esas alırız" demiş. Evet, sizin neyi esas alacağınızı bildiğim için gittim TÜİK kapısına. Geçin bunları da doğru düzgün bir teklifte bulunun işçilere!" dedi.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu asgari ücret zammı için “TÜİK'i esas alırız" demiş. Evet, sizin neyi esas alacağınızı bildiğim için gittim TÜİK kapısına. Geçin bunları da doğru düzgün bir teklifte bulunun işçilere!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 9, 2021