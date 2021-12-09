https://tr.sputniknews.com/20211209/kilicdaroglu-tisk-asgari-ucret-zammi-icin-tuiki-esas-aliriz-demis-gecin-bunlari--1051611699.html

Kılıçdaroğlu: TİSK, asgari ücret zammı için 'TÜİK'i esas alırız' demiş, geçin bunları

Kılıçdaroğlu: TİSK, asgari ücret zammı için 'TÜİK'i esas alırız' demiş, geçin bunları

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu asgari ücret zammı için “TÜİK'i esas alırız" demiş. Evet, sizin neyi esas alacağınızı bildiğim için gittim TÜİK... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T16:08+0300

2021-12-09T16:08+0300

2021-12-09T16:08+0300

ekonomi

chp

kemal kılıçdaroğlu

tüik

tisk

türkiye istatistik kurumu (tüik)

asgari ücret

ekonomi

para

cumhuriyet halk partisi (chp)

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun asgari ücret açıklamasını eleştirdi.Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "TÜİK'i esas alırız" demiş. Evet, sizin neyi esas alacağınızı bildiğim için gittim TÜİK kapısına. Geçin bunları da doğru düzgün bir teklifte bulunun işçilere!" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211209/turk-is-is-veren-kesimiyle-uzlasmazliklarimizi-gideremedik-1051602149.html

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chp, kemal kılıçdaroğlu, tüik, tisk, türkiye istatistik kurumu (tüik), asgari ücret, ekonomi, para, cumhuriyet halk partisi (chp)