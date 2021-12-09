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Kremlin: Türkiye'ye S-400'ün ikinci partisinin sevkiyatını gerçekleştirmeyi umuyoruz
Kremlin: Türkiye'ye S-400'ün ikinci partisinin sevkiyatını gerçekleştirmeyi umuyoruz
Türkiye’ye S-400 füze savunma sistemlerinin ikinci partisinin sevkiyatını gerçekleştirmeyi umduklarını söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, NATO müttefiki... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T10:49+0300
2021-12-09T10:52+0300
savunma
abd
rusya
recep tayyip erdoğan
nato
türkiye
dmitriy peskov
s400
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Yunanistan'da yayın yapan ANT1 televizyonuna konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’ın Türkiye’ye S-400’ün yeni bir partisinin sevkiyatını yapıp yapmayacağına ilişkin soru üzerine, “Türk partnerlerimizle belirli bir anlayışa sahibiz ve bunu yapmayı umuyoruz” dedi. ABD’nin yaptırımlarına rağmen Moskova’nın Türkiye’ye S-400 sevkiyatında özellikle neye ilgi duyduğu sorusuna karşılık da Peskov, “ABD’nin yaptırım oyunu oynamayı sevdiğini biliyoruz, her ne kadar hedeflerine hiçbir zaman ulaşamadıklarını da anlıyor olsak da… Tek bir ülkenin dahi görüşlerini değiştirmesine yol açamadılar. Ancak bizim politikamız çeşitli ülkelerle, özellikle de partnerlerimizle işbirliğine açık olmak” dedi. Peskov, sistemlerin saldırı değil yüzde 100 savunma amaçlı olduklarını, bu sebeple Yunanistan veya başka ülkeler için tehdit oluşturmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir önceki günlerde, "S-400 konusunda iki sistem için masaya oturuldu, anlaşmanın tüm parametreleri iki sistem içindi, birinci sistem oradan tedarik, ikinci sistem belirli alanlarda işbirliğini öneriyor. Bu işbirliği konularında adımlar atıldı, detayları çalışılıyor. Bu konuda somut gelişmeler oldu" ifadelerini kullanmıştı. Moskova ve Ankara 2017 yılında Rus S-400 sistemlerinin sevkiyatına ilişkin bir anlaşma imzalamıştı. Türkiye böylelikle bu Rus savunma sistemini satın alan ilk NATO ülkesi olmuştu. Ankara’nın kararı NATO ve ABD’nin tepkisine yol açmıştı. Washington, Türkiye’yi sistemlerden vazgeçirmeye çalışmayı sürdürüyor. Türkiye ise baskılara boyun eğmeyip sistemleri elinde bulunduracağını belirtti. Washington’ın buna yanıtı ise Ankara’nın F-35 programından çıkarılması oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ekim 2020’de Washington’ın baskılarına rağmen Ankara’nın S-400’den vazgeçmeyeceklerini söylemişti.
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abd, rusya, recep tayyip erdoğan, nato, türkiye, dmitriy peskov, s400

Kremlin: Türkiye'ye S-400'ün ikinci partisinin sevkiyatını gerçekleştirmeyi umuyoruz

10:49 09.12.2021 (güncellendi: 10:52 09.12.2021)
© Sputnik / Евгений ОдиноковS-400 hava savunma sistemi
S-400 hava savunma sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Türkiye’ye S-400 füze savunma sistemlerinin ikinci partisinin sevkiyatını gerçekleştirmeyi umduklarını söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, NATO müttefiki Türkiye'nin S-400 kullanmasına sıcak bakmayan ABD için de "Yaptırım oyununu oynamayı sevdiğini biliyoruz, tek bir ülkenin dahi görüşlerini değiştirmesine yol açamadılar" dedi.
Yunanistan'da yayın yapan ANT1 televizyonuna konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’ın Türkiye’ye S-400’ün yeni bir partisinin sevkiyatını yapıp yapmayacağına ilişkin soru üzerine, “Türk partnerlerimizle belirli bir anlayışa sahibiz ve bunu yapmayı umuyoruz” dedi.
ABD’nin yaptırımlarına rağmen Moskova’nın Türkiye’ye S-400 sevkiyatında özellikle neye ilgi duyduğu sorusuna karşılık da Peskov, “ABD’nin yaptırım oyunu oynamayı sevdiğini biliyoruz, her ne kadar hedeflerine hiçbir zaman ulaşamadıklarını da anlıyor olsak da… Tek bir ülkenin dahi görüşlerini değiştirmesine yol açamadılar. Ancak bizim politikamız çeşitli ülkelerle, özellikle de partnerlerimizle işbirliğine açık olmak” dedi.
Peskov, sistemlerin saldırı değil yüzde 100 savunma amaçlı olduklarını, bu sebeple Yunanistan veya başka ülkeler için tehdit oluşturmadığını ifade etti.
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir önceki günlerde, "S-400 konusunda iki sistem için masaya oturuldu, anlaşmanın tüm parametreleri iki sistem içindi, birinci sistem oradan tedarik, ikinci sistem belirli alanlarda işbirliğini öneriyor. Bu işbirliği konularında adımlar atıldı, detayları çalışılıyor. Bu konuda somut gelişmeler oldu" ifadelerini kullanmıştı.
Moskova ve Ankara 2017 yılında Rus S-400 sistemlerinin sevkiyatına ilişkin bir anlaşma imzalamıştı. Türkiye böylelikle bu Rus savunma sistemini satın alan ilk NATO ülkesi olmuştu. Ankara’nın kararı NATO ve ABD’nin tepkisine yol açmıştı.
Washington, Türkiye’yi sistemlerden vazgeçirmeye çalışmayı sürdürüyor. Türkiye ise baskılara boyun eğmeyip sistemleri elinde bulunduracağını belirtti. Washington’ın buna yanıtı ise Ankara’nın F-35 programından çıkarılması oldu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ekim 2020’de Washington’ın baskılarına rağmen Ankara’nın S-400’den vazgeçmeyeceklerini söylemişti.
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