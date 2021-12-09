https://tr.sputniknews.com/20211209/kripto-para-borsasi-bitrotanin-sahiplerinden-kenan-altun-tutuklandi-1051622497.html

Bitrota'nın sahiplerinden Kenan Altun tutuklandı

Bitrota'nın sahiplerinden Kenan Altun tutuklandı

Kayseri'deki 'kripto para borsası dolandırıcılığı' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Antalya'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Kenan... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T21:06+0300

2021-12-09T21:06+0300

2021-12-09T21:14+0300

türkiye

tutuklama

bitrota

kenan altun

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Kripto para borsası dolandırıcılığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüpheli Kenan Altun'un Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.Şüpheli Kenan Altun Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan şüpheli Kenan Altun ifadesinin alınmasının ardından "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.Kayseri'de 3 yıl önce şirket kuran Kenan Altun ve H.Ö. hakkında, geçen yıl devreye sokulan 'Bitrota' adındaki kripto para borsasının çökmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden Kenan Altun, Antalya’nın Alanya ilçesinde gözaltına alınmıştı.Şüpheli, şirket merkezinin İstanbul’a taşınması ve davanın Anadolu Adliyesi'nde görülecek olması sebebiyle 7 Aralık'ta hava yolu ile İstanbul'a getirilmişti.

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tutuklama, bitrota, kenan altun