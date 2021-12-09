https://tr.sputniknews.com/20211209/lazio-galatasaray-macinin-11leri-belli-oldu-1051623273.html

Lazio-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

Lazio-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda liderliği belirleyecek maçta Galatasaray, İtalyan temsilcisi Lazio karşısına çıkacak. Maçta ilk 11'ler belli oldu. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T21:48+0300

2021-12-09T21:48+0300

2021-12-09T21:54+0300

spor

galatasaray

lazio

uefa avrupa ligi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051159333_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0d366c13962e096d18fb12e379ec77d2.jpg

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde grup birinciliği için sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında çok kritik bir maça çıkacak. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Galatasaray, rakibi karşısında puan alması durumunda grubu birinci bitirecek ve doğrudan son 16 turuna yükselecek.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 299 müsabakanın 106'sından galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 79 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.Avrupa arenasında rakip fileleri 400 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 446 gole engel olamadı.Galatasaray, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 90. kez mücadele edecek.UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 89 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 36 galibiyet, 29 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı.Galatasaray, söz konusu maçlarda 141 gol atarken kalesindeki 111 gole engel olamadı.İlk 11'lerLazio: Strokosha, Hysaj, Luis Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic - Savic, Leiva, Basic, Pedro, Zaccagni, ImmobileGalatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Feghouli, Babel, Diagne.

https://tr.sputniknews.com/20211208/fatih-terim-galatasaray-avrupada-maclarin-kalitesini-yukselten-bir-takim-1051586585.html

lazio

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

galatasaray, lazio, uefa avrupa ligi