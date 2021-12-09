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https://tr.sputniknews.com/20211209/lazio-galatasaray-macinin-11leri-belli-oldu-1051623273.html
Lazio-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
Lazio-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda liderliği belirleyecek maçta Galatasaray, İtalyan temsilcisi Lazio karşısına çıkacak. Maçta ilk 11'ler belli oldu. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T21:48+0300
2021-12-09T21:54+0300
spor
galatasaray
lazio
uefa avrupa ligi
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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde grup birinciliği için sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında çok kritik bir maça çıkacak. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Galatasaray, rakibi karşısında puan alması durumunda grubu birinci bitirecek ve doğrudan son 16 turuna yükselecek.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 299 müsabakanın 106'sından galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 79 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.Avrupa arenasında rakip fileleri 400 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 446 gole engel olamadı.Galatasaray, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 90. kez mücadele edecek.UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 89 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 36 galibiyet, 29 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı.Galatasaray, söz konusu maçlarda 141 gol atarken kalesindeki 111 gole engel olamadı.İlk 11'lerLazio: Strokosha, Hysaj, Luis Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic - Savic, Leiva, Basic, Pedro, Zaccagni, ImmobileGalatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Feghouli, Babel, Diagne.
https://tr.sputniknews.com/20211208/fatih-terim-galatasaray-avrupada-maclarin-kalitesini-yukselten-bir-takim-1051586585.html
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galatasaray, lazio, uefa avrupa ligi

Lazio-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

21:48 09.12.2021 (güncellendi: 21:54 09.12.2021)
© AAGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© AA
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UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda liderliği belirleyecek maçta Galatasaray, İtalyan temsilcisi Lazio karşısına çıkacak. Maçta ilk 11'ler belli oldu.
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde grup birinciliği için sahaya çıkıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında çok kritik bir maça çıkacak. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Galatasaray, rakibi karşısında puan alması durumunda grubu birinci bitirecek ve doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 299 müsabakanın 106'sından galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 79 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 400 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 446 gole engel olamadı.
Galatasaray, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 90. kez mücadele edecek.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 89 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 36 galibiyet, 29 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 141 gol atarken kalesindeki 111 gole engel olamadı.

İlk 11'ler

Lazio: Strokosha, Hysaj, Luis Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic - Savic, Leiva, Basic, Pedro, Zaccagni, Immobile
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Feghouli, Babel, Diagne.
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
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