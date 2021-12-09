https://tr.sputniknews.com/20211209/macron-onumuzdeki-hafta-putin-ile-gorusecegini-duyurdu-1051623367.html
Macron, önümüzdeki hafta Putin ile görüşeceğini duyurdu
Macron, önümüzdeki hafta Putin ile görüşeceğini duyurdu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, önümüzdeki hafta Rusya lideri Putin ile Ukrayna'daki çatışmanın çözümü konusunda görüşme yapmayı planladığını duyurdu. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T21:52+0300
2021-12-09T21:52+0300
2021-12-09T21:52+0300
dünya
rusya
fransa
vladimir putin
ukrayna
normandiya formatı
emmanuel macron
görüşme
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda 2022'nin ilk yarısında AB Dönem Başkanlığı’nı devralacak Fransa'nın önceliklerine adanan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Önümüzdeki hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki ihtilafın çözümü konusunda bir görüşme yapmayı planladığını açıklayan Macron, “Avrupa ülkeleri Ukrayna'daki çatışmayı kendi başlarına çözemez, zira bu aynı zamanda diğer devletlerin de iyi niyetine bağlı. Gelecek hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşmem var” ifadelerini kullandı.Zelenskiy ve Putin ile iki ayrı görüşmeMacron, önümüzdeki çarşamba günü ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de ayrıca bir teması olacağını söyledi.Fransız lider, “Arzumuz, çarşamba günü görüşeceğim Başkan Zelenskiy ile temasımızda ve önümüzdeki hafta görüşme yapacağım Başkan Putin ile temasımızda bu formatı (Normandiya Formatı) ve siyasi süreci yeniden başlatmak” diye konuştu.‘ABD’nin Ukrayna çözüm meselesinde yer alması ‘Normandiya’ Formatını değiştirmez’ABD’nin Ukrayna çözüm meselesine katılmasının mevcut ‘Normandiya’ Formatını değiştirmeyeceğine dikkat çeken Macron, şunları söyledi: “Bu koordinasyonun var olan formatı değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Başkan Biden, bildiride Normandiya formatının önemini vurguladı.”Macron ayrıca Biden’a, Putin ile yaptığı görüşmenin öncesinde ve sonrasında eylemlerini Avrupalı ortakları ile koordine ettiği için teşekkür etti.
https://tr.sputniknews.com/20211209/associated-press-abd-ukraynayi-donbassa-kismi-ozerklik-vermeye-zorlayabilir-1051603509.html
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rusya, fransa, vladimir putin, ukrayna, normandiya formatı, emmanuel macron, görüşme
Macron, önümüzdeki hafta Putin ile görüşeceğini duyurdu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, önümüzdeki hafta Rusya lideri Putin ile Ukrayna'daki çatışmanın çözümü konusunda görüşme yapmayı planladığını duyurdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda 2022'nin ilk yarısında AB Dönem Başkanlığı’nı devralacak Fransa'nın önceliklerine adanan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Önümüzdeki hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki ihtilafın çözümü konusunda bir görüşme yapmayı planladığını açıklayan Macron, “Avrupa ülkeleri Ukrayna'daki çatışmayı kendi başlarına çözemez, zira bu aynı zamanda diğer devletlerin de iyi niyetine bağlı. Gelecek hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşmem var” ifadelerini kullandı.
Zelenskiy ve Putin ile iki ayrı görüşme
Macron, önümüzdeki çarşamba günü ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de ayrıca bir teması olacağını söyledi.
Fransız lider, “Arzumuz, çarşamba günü görüşeceğim Başkan Zelenskiy ile temasımızda ve önümüzdeki hafta görüşme yapacağım Başkan Putin ile temasımızda bu formatı (Normandiya Formatı) ve siyasi süreci yeniden başlatmak” diye konuştu.
‘ABD’nin Ukrayna çözüm meselesinde yer alması ‘Normandiya’ Formatını değiştirmez’
ABD’nin Ukrayna çözüm meselesine katılmasının mevcut ‘Normandiya’ Formatını değiştirmeyeceğine dikkat çeken Macron, şunları söyledi: “Bu koordinasyonun var olan formatı değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Başkan Biden, bildiride Normandiya formatının önemini vurguladı.”
Macron ayrıca Biden’a, Putin ile yaptığı görüşmenin öncesinde ve sonrasında eylemlerini Avrupalı ortakları ile koordine ettiği için teşekkür etti.