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Merkel'i telefonla arayan Putin işbirliği için teşekkür etti
Merkel'i telefonla arayan Putin işbirliği için teşekkür etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya başbakanı olarak görevi sona eren Angela Merkel’i telefonla arayarak yıllar süren işbirlikleri için teşekkür etti. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T15:39+0300
2021-12-09T15:39+0300
dünya
vladimir putin
almanya
angela merkel
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Kremlin’den yapılan açıklamada, “Vladimir Putin, Angela Merkel’i uzun yıllar süren verimli işbirliği sebebiyle içtenlikle teşekkür etti” ifadeleri kullanıldı. Açıklamaya göre Putin, görüşme sırasında Merkel’in Rusya-Almanya ilişkilerinin gelişimi konusunda önemli katkılarının olduğunu vurguladı. Merkel de ortak çalışmaları nedeniyle Putin’e şükranlarını sunarken Almanya’nın yeni Başbakanı Olaf Scholz ile diyaloğun tesisinde başarılar diledi. Putin telgrafla Scholz’u tebrik etmiş, Merkel’e de verimli işbirliği ve karşılıklı saygıya dayalı diyalog için hazır olması nedeniyle şükranlarını iletmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211208/almanyanin-ilk-kadin-basbakani-merkel-donemi-geride-kaldi-1051560527.html
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vladimir putin, almanya, angela merkel, olaf scholz

Merkel'i telefonla arayan Putin işbirliği için teşekkür etti

15:39 09.12.2021
© SputnikAngela Merkel - Vladimir Putin
Angela Merkel - Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya başbakanı olarak görevi sona eren Angela Merkel’i telefonla arayarak yıllar süren işbirlikleri için teşekkür etti.
Kremlin’den yapılan açıklamada, “Vladimir Putin, Angela Merkel’i uzun yıllar süren verimli işbirliği sebebiyle içtenlikle teşekkür etti” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre Putin, görüşme sırasında Merkel’in Rusya-Almanya ilişkilerinin gelişimi konusunda önemli katkılarının olduğunu vurguladı.
Merkel de ortak çalışmaları nedeniyle Putin’e şükranlarını sunarken Almanya’nın yeni Başbakanı Olaf Scholz ile diyaloğun tesisinde başarılar diledi.
Putin telgrafla Scholz’u tebrik etmiş, Merkel’e de verimli işbirliği ve karşılıklı saygıya dayalı diyalog için hazır olması nedeniyle şükranlarını iletmişti.
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
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