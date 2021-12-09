https://tr.sputniknews.com/20211209/meteorolojiden-firtina-uyarisi---1051611860.html
Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T16:10+0300
2021-12-09T16:10+0300
2021-12-09T16:11+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkenin batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Rüzgarın cuma gününden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde güney yönlerden fırtına (50-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat), yer yer tam fırtına (90-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cumartesi sabah saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.Ayrıca fırtınanın 10 Aralık saat 00.00 ile 12 Aralık saat 18.00 arasında etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.Marmara i̇çi̇n firtına uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM); Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri için fırtına uyarısı yaptı. Yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve trafikteki aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada rüzgarın yarından itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova çevreleri ile Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinde, güney yönlerden fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın cumartesi günü sabah saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve pazar günü akşam saatlerine kadar ise etkili olmasının beklendiği belirtildi. Vatandaşların, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile trafikte aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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marmara bölgesi, meteoroloji genel müdürlüğü, marmara denizi, meteoroloji, fırtına, ege, uyarı
Meteoroloji'den fırtına uyarısı
16:10 09.12.2021 (güncellendi: 16:11 09.12.2021)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde fırtınanın etkili olacağı belirtilerek, olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkenin batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
Açıklamada, "Rüzgarın cuma gününden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde güney yönlerden fırtına (50-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat), yer yer tam fırtına (90-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cumartesi sabah saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Ayrıca fırtınanın 10 Aralık saat 00.00 ile 12 Aralık saat 18.00 arasında etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Marmara i̇çi̇n firtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM); Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri için fırtına uyarısı yaptı. Yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve trafikteki aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada rüzgarın yarından itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova çevreleri ile Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinde, güney yönlerden fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Fırtınanın cumartesi günü sabah saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve pazar günü akşam saatlerine kadar ise etkili olmasının beklendiği belirtildi. Vatandaşların, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile trafikte aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.