MHP'li Lütfi Kaşıkçı: Hasan Can Kaya seviyesizdir, Acun Ilıcalı mercek altına alınmalı

“Yapılan iş 'İçerik üretmek, kara mizah ya da ofansif mizah' denilerek geçiştirilemez. Sahne ve seyirci ilişkisi bir saygı temeli üzerine kuruludur. Konuğun sunucuya, sunucunun konuğa küfretmesiyle gelinen seviyeyi ve bu durumun ifade özgürlüğüyle savunulmasını Ülkü Ocakları'ndan yetişen bir birey olarak anlamak mümkün değildir. Ayrıca, reyting uğruna değerlerimizi aşağılayan programlara kendi mecrasında izin ve yayın hakkı tanıyan Acun Ilıcalı ismi acil mercek altına alınmalı, her şeyin daha fazla abonelik ve daha fazla reyting olmadığı ve milletimizin korunması gereken manevi değerlere sahip olduğu kendisine hatırlatılmalıdır.”