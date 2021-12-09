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MHP'li Lütfi Kaşıkçı: Hasan Can Kaya seviyesizdir, Acun Ilıcalı mercek altına alınmalı
MHP'li Lütfi Kaşıkçı: Hasan Can Kaya seviyesizdir, Acun Ilıcalı mercek altına alınmalı
MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Exxen platformunda yayınlanan 'Konuşanlar' programının sunucusu Hasan Can Kaya''nın 'seviyesiz' olduğunu belirterek, "Bu... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T22:56+0300
2021-12-09T22:56+0300
politika
mhp
lütfi kaşıkçı
hasan can kaya
acun ilıcalı
konuşanlar
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MHP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçeleri üzerinde konuşmalar yaptı.MHP adına konuşan vekillerden MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, “Türkiye'nin siyasi ve askeri adımlarının çıktısının, verilen mücadelenin ve karşılaşılan tehditlerin boyutunu ortaya tam olarak koyması bakımından önemli olduğunu” söyledi.Kaşıkçı, “Günün sonunda elde edilen bu çıktı aynı zamanda muhalefetin de milli meselelerdeki duruşunu açığa çıkartmaktadır” ifadelerini kullandı.“Son zamanlarda Türk gençliğine zehir saçan bazı programların göze çarptığını” belirten Kaşıkçı, “Bu programlardan biri de 'Konuşanlar' ismiyle yayınlanmaktadır. 'Konuşanlar' adlı program çukurdur, vasattır. Sunucusu Hasan Can Kaya seviyesizdir ve Türk toplumunun değerlerinin altına dinamit koyup patlatmaya çalışan anlayışın ekranlara tezahürüdür” dedi.Programın yayınlandığı dijital yayın platformu Exxen'in sahibi olan Acun Ilıcalı'nın “mercek altına alınmasını” isteyen Lütfi Kaşıkçı, şunları söyledi:
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mhp, lütfi kaşıkçı, hasan can kaya, acun ilıcalı, konuşanlar

MHP'li Lütfi Kaşıkçı: Hasan Can Kaya seviyesizdir, Acun Ilıcalı mercek altına alınmalı

22:56 09.12.2021
© YouTube/KonuşanlarHasan Can Kaya
Hasan Can Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© YouTube/Konuşanlar
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MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Exxen platformunda yayınlanan 'Konuşanlar' programının sunucusu Hasan Can Kaya''nın 'seviyesiz' olduğunu belirterek, "Bu programlardan biri de 'Konuşanlar' ismiyle yayınlanmaktadır. 'Konuşanlar' adlı program çukurdur, vasattır. Acun Ilıcalı mercek altına alınmalı" dedi.
MHP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçeleri üzerinde konuşmalar yaptı.
MHP adına konuşan vekillerden MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, “Türkiye'nin siyasi ve askeri adımlarının çıktısının, verilen mücadelenin ve karşılaşılan tehditlerin boyutunu ortaya tam olarak koyması bakımından önemli olduğunu” söyledi.
Kaşıkçı, “Günün sonunda elde edilen bu çıktı aynı zamanda muhalefetin de milli meselelerdeki duruşunu açığa çıkartmaktadır” ifadelerini kullandı.
“Son zamanlarda Türk gençliğine zehir saçan bazı programların göze çarptığını” belirten Kaşıkçı, “Bu programlardan biri de 'Konuşanlar' ismiyle yayınlanmaktadır. 'Konuşanlar' adlı program çukurdur, vasattır. Sunucusu Hasan Can Kaya seviyesizdir ve Türk toplumunun değerlerinin altına dinamit koyup patlatmaya çalışan anlayışın ekranlara tezahürüdür” dedi.
Programın yayınlandığı dijital yayın platformu Exxen'in sahibi olan Acun Ilıcalı'nın “mercek altına alınmasını” isteyen Lütfi Kaşıkçı, şunları söyledi:
“Yapılan iş 'İçerik üretmek, kara mizah ya da ofansif mizah' denilerek geçiştirilemez. Sahne ve seyirci ilişkisi bir saygı temeli üzerine kuruludur. Konuğun sunucuya, sunucunun konuğa küfretmesiyle gelinen seviyeyi ve bu durumun ifade özgürlüğüyle savunulmasını Ülkü Ocakları'ndan yetişen bir birey olarak anlamak mümkün değildir. Ayrıca, reyting uğruna değerlerimizi aşağılayan programlara kendi mecrasında izin ve yayın hakkı tanıyan Acun Ilıcalı ismi acil mercek altına alınmalı, her şeyin daha fazla abonelik ve daha fazla reyting olmadığı ve milletimizin korunması gereken manevi değerlere sahip olduğu kendisine hatırlatılmalıdır.”
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