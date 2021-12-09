https://tr.sputniknews.com/20211209/moodys-turkiyede-enflasyon-buyumeyi-onemli-olcude-yavaslatacak-1051617984.html

Moody's: Türkiye’de enflasyon, büyümeyi önemli ölçüde yavaşlatacak

Moody's: Türkiye’de enflasyon, büyümeyi önemli ölçüde yavaşlatacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’de sürekli bir şekilde devam eden yüksek enflasyonun, 2022’de büyüme ivmesini önemli ölçüde... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T18:53+0300

2021-12-09T18:53+0300

2021-12-09T18:53+0300

ekonomi

türkiye

enflasyon

ekonomik büyüme

kredi

gıda enflasyonu

büyüme

rapor

büyüme oranı

hiper enflasyon

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Moody’s, Türkiye’deki yüksek enflasyonun büyüme oranı üzerindeki etkisi hakkında öngörülerde bulundu.Kuruluş, Türkiye’de reel GSYH’nin 2022’de yüzde 4 civarına yaklaşacağını tahmin ettiklerini ve ülkede sürekli bir şekilde devam eden yüksek enflasyonun, 2022’de büyüme ivmesini önemli ölçüde yavaşlatacağını belirtti.Bloomberg'in aktardığına göre, açıklamada ayrıca, TL’deki zayıflığın dolarizasyonu artırdığı ancak ülkedeki bankacılık sistemine olan güvenin güçlü kalmaya devam ettiği kaydedildi.

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