https://tr.sputniknews.com/20211209/moodys-turkiyede-enflasyon-buyumeyi-onemli-olcude-yavaslatacak-1051617984.html
Moody's: Türkiye’de enflasyon, büyümeyi önemli ölçüde yavaşlatacak
Moody's: Türkiye’de enflasyon, büyümeyi önemli ölçüde yavaşlatacak
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’de sürekli bir şekilde devam eden yüksek enflasyonun, 2022’de büyüme ivmesini önemli ölçüde... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T18:53+0300
2021-12-09T18:53+0300
2021-12-09T18:53+0300
ekonomi
türkiye
enflasyon
ekonomik büyüme
kredi
gıda enflasyonu
büyüme
rapor
büyüme oranı
hiper enflasyon
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Moody’s, Türkiye’deki yüksek enflasyonun büyüme oranı üzerindeki etkisi hakkında öngörülerde bulundu.Kuruluş, Türkiye’de reel GSYH’nin 2022’de yüzde 4 civarına yaklaşacağını tahmin ettiklerini ve ülkede sürekli bir şekilde devam eden yüksek enflasyonun, 2022’de büyüme ivmesini önemli ölçüde yavaşlatacağını belirtti.Bloomberg'in aktardığına göre, açıklamada ayrıca, TL’deki zayıflığın dolarizasyonu artırdığı ancak ülkedeki bankacılık sistemine olan güvenin güçlü kalmaya devam ettiği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20211208/fitch-turkiye-icin-yil-sonu-enflasyon-tahminini-yuzde-25e-cikardi-1051565199.html
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türkiye, enflasyon, ekonomik büyüme, kredi, gıda enflasyonu, büyüme, rapor, büyüme oranı, hiper enflasyon
Moody's: Türkiye’de enflasyon, büyümeyi önemli ölçüde yavaşlatacak
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’de sürekli bir şekilde devam eden yüksek enflasyonun, 2022’de büyüme ivmesini önemli ölçüde yavaşlatacağını açıkladı.
Moody’s, Türkiye’deki yüksek enflasyonun büyüme oranı üzerindeki etkisi hakkında öngörülerde bulundu.
Kuruluş, Türkiye’de reel GSYH’nin 2022’de yüzde 4 civarına yaklaşacağını tahmin ettiklerini ve ülkede sürekli bir şekilde devam eden yüksek enflasyonun, 2022’de büyüme ivmesini önemli ölçüde yavaşlatacağını belirtti.
Bloomberg'in aktardığına göre, açıklamada ayrıca, TL’deki zayıflığın dolarizasyonu artırdığı ancak ülkedeki bankacılık sistemine olan güvenin güçlü kalmaya devam ettiği kaydedildi.