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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211209/motorlu-tasitlar-vergisi-2022de-yuzde-25-artirilacak-1051594926.html
Motorlu taşıtlar vergisi 2022'de yüzde 25 artırılacak
Motorlu taşıtlar vergisi 2022'de yüzde 25 artırılacak
Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) için 2022'de uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak belirlendi. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T08:42+0300
2021-12-09T08:42+0300
2021-12-09T08:41+0300
ekonomi
mtv
motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
resmi gazete
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2022 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.Buna göre, 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 25 olarak kararlaştırıldı.
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mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), resmi gazete
Motorlu taşıtlar vergisi 2022'de yüzde 25 artırılacak
Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) için 2022'de uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak belirlendi.
2022 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.
Buna göre,
2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 25 olarak kararlaştırıldı.