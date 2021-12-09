https://tr.sputniknews.com/20211209/motorlu-tasitlar-vergisinde-indirim-1051593177.html

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde indirim

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde indirim

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerlendirme oranı yüzde 36.2'den yüzde 25'e indirildi. Yeni oranlar Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T04:13+0300

2021-12-09T04:13+0300

2021-12-09T04:30+0300

vergi

motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

ekonomi

indirim

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Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeniden değerlendirme oranı belli oldu.Oranı yüzde 36.2'den yüzde 25'e indiren karar Resmi Gazete'de yayınlandı.Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılına ait yeniden değerleme oranını yüzde 36 olarak belirlemişti.Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce de yaptığı gibi yetkisini kullanarak MTV'de oranı bu yılda da aşağı indirebileceği, bu yönde bir hazırlık yapıldığı öne sürülmüştü.Sabah'ta yer alan haberde Erdoğan'ın, kendisine verilen yetkiyi kullanarak 2022 artışlarını yüzde 36 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranlarından değil, enflasyona yakın bir rakam olarak açıklayacağı belirtilmişti.

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vergi, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), indirim