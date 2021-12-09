https://tr.sputniknews.com/20211209/msb-kuzey-irakta-3-asker-sehit-oldu-1051609612.html

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, 09 Aralık 2021 tarihinde, teröristler tarafından... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T15:23+0300

2021-12-09T15:23+0300

2021-12-09T15:45+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

tsk

hulusi akar

operasyon

şehit

pençe-kaplan operasyonu

pençe şimşek ve pençe yıldırım operasyonu

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Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 3 askerin şehit olduğunu, ilk belirlemelere göre hava harekatıyla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirdi.Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Kahraman komandolarımız teröristlerin inlerini yerle bir etmek için operasyonlara devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211205/msb-saldiri-hazirligindaki-3-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1051458101.html

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milli savunma bakanlığı (msb), tsk, hulusi akar, operasyon, şehit, pençe-kaplan operasyonu, pençe şimşek ve pençe yıldırım operasyonu