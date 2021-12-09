https://tr.sputniknews.com/20211209/msb-kuzey-irakta-3-asker-sehit-oldu-1051609612.html
MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu
MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, 09 Aralık 2021 tarihinde, teröristler tarafından... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T15:23+0300
2021-12-09T15:23+0300
2021-12-09T15:45+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
tsk
hulusi akar
operasyon
şehit
pençe-kaplan operasyonu
pençe şimşek ve pençe yıldırım operasyonu
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Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 3 askerin şehit olduğunu, ilk belirlemelere göre hava harekatıyla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirdi.Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Kahraman komandolarımız teröristlerin inlerini yerle bir etmek için operasyonlara devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211205/msb-saldiri-hazirligindaki-3-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1051458101.html
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milli savunma bakanlığı (msb), tsk, hulusi akar, operasyon, şehit, pençe-kaplan operasyonu, pençe şimşek ve pençe yıldırım operasyonu
MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu
15:23 09.12.2021 (güncellendi: 15:45 09.12.2021)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, 09 Aralık 2021 tarihinde, teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 3 askerin şehit olduğunu, ilk belirlemelere göre hava harekatıyla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirdi.
Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Kahraman komandolarımız teröristlerin inlerini yerle bir etmek için operasyonlara devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.