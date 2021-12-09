Nazım Hikmet'in 120. yaşına özel belgeselin Moskova çekimleri tamamlandı
© Fotoğraf : Moskova Nâzım Hikmet VakfıNâzım 120 Yaşında belgeselinin Moskova çekimleri.
© Fotoğraf : Moskova Nâzım Hikmet Vakfı
Hayata, insana ve insanlığın geleceğine dair derin bir sevgi ve inanç taşıyan büyük şair Nâzım Hikmet 2022 yılında 120. yaşına basacak. Bu anlamlı yılda Hikmet için özel bir belgesel çekiliyor.
Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın 30. yılı için hazırladığı belgeselin kısa versiyonu 3 Haziran 2020 tarihinde büyük şairin ölüm yıldönümünde yayınlandı.
Belgeselin uzun metrajına dair çekim çalışmaları da Rusya'nın başkenti Moskova’da tamamlandı. Yapımcılığını Nâzım Hikmet Sanat Vakfı ve Bir Yudum İnsan Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Nebil Özgentürk’ün yaptığı belgeselde Hikmet’e oyuncu Şahin Sancak hayat veriyor ve Hikmet kendi hayatından kesitleri anlatıyor.
Sancak’ı Hikmet’e dönüştüren isim ise Türkiye'nin en önemli profesyonel makyaj sanatçılarından biri olan Derya Ergün. Görüntü yönetmenliğini Tufan Kılınç ve sanat yönetmenliğini Devrim Ö. Ünal üstlenirken; kostüm tasarımı Baran Uğurlu’ya ait olan belgesel filmin genel koordinatörlüğünü Zeynep Erpamir, editörlüğünü Volkan Evcim ve Murat Karakuş, danışmanlığını ise Nuriye Ural Akman ve Melda Davran yapıyor.
Belgeselin Türkiye çekimleri ise Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın içinde yer alan Nâzım Hikmet Anı Odası, Beykoz Kundura Fabrikası, Büyükada ve TÜRVAK Sinema Müzesi’nde yapıldı.
© Fotoğraf : Moskova Nâzım Hikmet VakfıNâzım 120 Yaşında belgeselinin Moskova çekimleri.
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© Fotoğraf : Moskova Nâzım Hikmet Vakfı
Nâzım 120 Yaşında belgeselinin Moskova çekimleri.
© Fotoğraf : Moskova Nâzım Hikmet VakfıNâzım 120 Yaşında belgeselinin Moskova çekimleri.
2/4
© Fotoğraf : Moskova Nâzım Hikmet Vakfı
Nâzım 120 Yaşında belgeselinin Moskova çekimleri.
© Fotoğraf : Moskova Nâzım Hikmet VakfıNâzım 120 Yaşında belgeselinin Moskova çekimleri.
3/4
© Fotoğraf : Moskova Nâzım Hikmet Vakfı
Nâzım 120 Yaşında belgeselinin Moskova çekimleri.
© Fotoğraf : Moskova Nâzım Hikmet VakfıNâzım 120 Yaşında belgeselinin Moskova çekimleri.
4/4
© Fotoğraf : Moskova Nâzım Hikmet Vakfı
Nâzım 120 Yaşında belgeselinin Moskova çekimleri.
1/4
© Fotoğraf : Moskova Nâzım Hikmet Vakfı
Nâzım 120 Yaşında belgeselinin Moskova çekimleri.
2/4
© Fotoğraf : Moskova Nâzım Hikmet Vakfı
Nâzım 120 Yaşında belgeselinin Moskova çekimleri.
3/4
© Fotoğraf : Moskova Nâzım Hikmet Vakfı
Nâzım 120 Yaşında belgeselinin Moskova çekimleri.
4/4
© Fotoğraf : Moskova Nâzım Hikmet Vakfı
Nâzım 120 Yaşında belgeselinin Moskova çekimleri.
Moskova’daki beş günlük çekimlerle ilgili Sputnik’e bilgi veren Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Kurucu Başkanı Ali Galip Savaşır şunları söyledi:
“Nebil Özgentürk yönetimindeki çekim ekibi geçtiğimiz hafta vakfımızın konuğu olarak final çekimleri için şairin ölümüne kadar yaşadığı Moskova’daydı.
İlk gün Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü içerisinde şairin kullandığı daktilo ve orijinal kitapların bulunduğu kütüphanede başlayan çekimler; akşam yaşadığı ve öldüğü evin avlusunda karlı ve soğuk bir gecede devam etti.
İkinci gün Nâzım’ın hararetli konuşmaları yaptığı Moskova Yazarlar Birliği’nin toplantı salonunda ve aynı binada yer alan kendisinin sık sık kullandığı; Nesimi, Puşkin, Tolstoy’un halı dokuma tablolarının duvarlarını süslediği ve o yıllardaki orijinal haliyle korunan çalışma odasında iç mekan çekimleri yapıldı.
Ardından Yazarlar Birliği’nin çevresi ve Kremlin civarında dış mekân çekimleri tamamlandı. Beş gün süren çalışmada Nâzım’ın yaşadığı, bulunduğu ve gezdiği alanlarda çekimlerin yapılmasına özen gösterildi.
Büyük usta Zülfü Livaneli’nin şarkı haline getirdiği, Nâzım’ın 1956 yılında yazdığı “Karlı Kayın Ormanı” adlı şiir, şairin memleket hasretinin tepe noktasıydı. Bu şiir için ormanda Moskova’nın soğuğunda yapılan çekimler; Nâzım’ı canlandıran Şahin Sancak ve tüm çekim ekibini epey zorladı”.
Tüm hayatını halkların kardeşliğine adayan Nâzım’ın Rusya’da kurduğu dostluklar, iki ülke arasında güçlü bir köprü olmaya devam ediyor. Bunun en son örneğini Nâzım 120 Yaşında adlı belgesel için Moskova'ya gelen Nebil Özgentürk şöyle açıkladı:
“İzinler, onaylar, bürokratik engeller nedeniyle 5 ay gibi bir sürede çekebileceğimiz bu belgeseli, Nâzım Hikmet’e olan saygı ve Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır’ın kurduğu dostluklar ve dostları sayesinde 5 gün gibi çok kısa bir sürede tamamlayabildik”.
Büyük çabalarla hazırlanan belgeselin final bölümü Türkiye ve Rusya’dan 12 kişinin buluştuğu bir ekiple yapıldı. Emeği geçen herkes, 15 Ocak 2022 tarihinde Nâzım dostlarının beğenisine sunulacak olmasının heyecanını yaşıyor.