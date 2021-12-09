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Norveç günlük 5 bin 138 Kovid-19 vakasıyla rekor kırdı
Norveç günlük 5 bin 138 Kovid-19 vakasıyla rekor kırdı
Norveç’te Kovid-19 salgınında, son 24 saatte 5 bin 138 vaka tespit edilmesiyle kırılan günlük vaka sayısındaki rekorun ardından hükümet yeni tedbirleri hayata... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T11:33+0300
2021-12-09T12:07+0300
koronavirüs
norveç
önlem
vaka
koronavirüs
danimarka
okul
alkol
gece kulübü
bar
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Yükselişe geçen Kovid-19 vaka sayılarıyla mücadele eden İskadinav ülkeleri, Avrupa’daki yüksek aşılama oranlarına sahip olmalarına rağmen günlük vaka sayılarında rekor kırmaya devam ediyor.Norveç’te açıklanan son 24 saate ait Kovid-19 verine göre, tespit edilen 5 bin 138 yeni vaka sayısıyla salgının başından beri kaydedilen en yüksek sayıya ulaşılarak rekor kırıldı. Norveç hükümeti, ülkede artışa geçen vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için yeni tedbir kararları aldı. Sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı market, toplu taşıma araçları, alışveriş merkezi gibi kapalı mekanlarda maske takmak zorunlu hale geldi. Ayrıca halkın 1 metre mesafe kuralına uymaları zorunlu kılındı, evden çalışma çağrısı yapıldı.Ev ziyaretleri ve spor etkinlikleri gibi halka açık etkinlikler kısıtlama kapsamına alındı. Bar, restoran ve alkol servisi yapılan mekanların gece yarısından sonra alkol servisi yapması yasaklandı ve masa servisleri de zorunlu hale getirildi. Danimarka'da uzaktan eğitime geçiliyorÖte yandan diğer bir İskandinav ülkesi Danimarka'da da artan vakalara karşı yeni önlemler alındı. Hükümet 10. sınıfa kadarki öğrencilerin Noel'den birkaç gün öncesi süresince evden eğitim görmesi karar aldı. Gece kulübü, bar ve restoranlar da gece yarısı kapanmak zorunda olacak. Başbakan Mette Frederiksen evden çalışma çağrısı yapıp 50'den fazla kişinin katılacağı konserlerin de yasak olduğunu duyurdu.
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norveç, önlem, vaka, koronavirüs, danimarka, okul, alkol, gece kulübü, bar, maske, sosyal mesafe

Norveç günlük 5 bin 138 Kovid-19 vakasıyla rekor kırdı

11:33 09.12.2021 (güncellendi: 12:07 09.12.2021)
© AP Photo / Francisco SecoNorveç- Koronavirüs
Norveç- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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Norveç’te Kovid-19 salgınında, son 24 saatte 5 bin 138 vaka tespit edilmesiyle kırılan günlük vaka sayısındaki rekorun ardından hükümet yeni tedbirleri hayata geçirdi.
Yükselişe geçen Kovid-19 vaka sayılarıyla mücadele eden İskadinav ülkeleri, Avrupa’daki yüksek aşılama oranlarına sahip olmalarına rağmen günlük vaka sayılarında rekor kırmaya devam ediyor.
Norveç’te açıklanan son 24 saate ait Kovid-19 verine göre, tespit edilen 5 bin 138 yeni vaka sayısıyla salgının başından beri kaydedilen en yüksek sayıya ulaşılarak rekor kırıldı.
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Norveç hükümeti, ülkede artışa geçen vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için yeni tedbir kararları aldı.
Sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı market, toplu taşıma araçları, alışveriş merkezi gibi kapalı mekanlarda maske takmak zorunlu hale geldi. Ayrıca halkın 1 metre mesafe kuralına uymaları zorunlu kılındı, evden çalışma çağrısı yapıldı.
Ev ziyaretleri ve spor etkinlikleri gibi halka açık etkinlikler kısıtlama kapsamına alındı.
Bar, restoran ve alkol servisi yapılan mekanların gece yarısından sonra alkol servisi yapması yasaklandı ve masa servisleri de zorunlu hale getirildi.

Danimarka'da uzaktan eğitime geçiliyor

Öte yandan diğer bir İskandinav ülkesi Danimarka'da da artan vakalara karşı yeni önlemler alındı. Hükümet 10. sınıfa kadarki öğrencilerin Noel'den birkaç gün öncesi süresince evden eğitim görmesi karar aldı. Gece kulübü, bar ve restoranlar da gece yarısı kapanmak zorunda olacak. Başbakan Mette Frederiksen evden çalışma çağrısı yapıp 50'den fazla kişinin katılacağı konserlerin de yasak olduğunu duyurdu.
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