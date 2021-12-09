https://tr.sputniknews.com/20211209/omicron-varyantinin-ilk-fotografi-yayinlandi-1051596094.html

Omicron varyantının ilk fotoğrafı yayınlandı

Omicron varyantının ilk fotoğrafı yayınlandı

Koronavirüs'ün endişe veren yeni varyantı Omicron'un mikroskop altında çekilmiş ilk fotoğrafı yayınlandı. Fotoğrafta, maymun böbrek hücresine enjekte edilen... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T09:59+0300

2021-12-09T09:59+0300

2021-12-09T09:59+0300

koronavirüs

hong kong

koronavirüs

omicron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051596032_128:0:2176:1152_1920x0_80_0_0_3a63ad1681162418e9115f4d05b7039a.jpg

Hong Kong'lu bir grup bilim insanı, koronavirüsün endişe veren yeni varyantı Omicron'un ilk fotoğrafını elde etmeyi başardı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'B.1.1.529' adıyla tanımlanan ve 'endişe verici' olduğu vurgulanan Omicron'u inceleyen Hong Kong Üniversitesi'nden bilim insanları, varyantın elektron mikroskobu altındaki görüntülerini yayınladı.Pataloji ve viroloji uzmanlarından oluşan ekip, Omicron varyantı virüsünü bir maymun böbrek hücrelerine (Vero E6) enjekte etti ve dah sonra hücrenin yüksek ve düşük çözünürlüklü fotoğrafları yayınlandı. Düşük çözünürlüklü fotoğrafta araştırmacılar, virüsün küçük siyah viral partiküller içeren şişmiş veziküllere sahip hücrelere nasıl zarar verildiğinin kanıtlandığını açıkladı. Yüksek çözünürlüklü fotoğraf ise, yüzeyde korona şekilli sivri uçlara sahip bir grup viral parçacıkları ortaya çıkardı. Hong Kong Üniversitesi Mikrobiyoloji Bölümü'ndeki araştırmacılar, Omicron'u klinik örneklerden izole etmeyi başardıklarını ve bunun, bilinen diğer varyantlardan daha fazla mutasyona sahip yeni varyanta karşı aşılar geliştirilmesine ve üretilmesine olanak sağlayacağını belirtti.

hong kong

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hong kong, koronavirüs, omicron