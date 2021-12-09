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Omicron varyantının ilk fotoğrafı yayınlandı
Omicron varyantının ilk fotoğrafı yayınlandı
Koronavirüs'ün endişe veren yeni varyantı Omicron'un mikroskop altında çekilmiş ilk fotoğrafı yayınlandı. Fotoğrafta, maymun böbrek hücresine enjekte edilen... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T09:59+0300
2021-12-09T09:59+0300
koronavirüs
hong kong
koronavirüs
omicron
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Hong Kong'lu bir grup bilim insanı, koronavirüsün endişe veren yeni varyantı Omicron'un ilk fotoğrafını elde etmeyi başardı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'B.1.1.529' adıyla tanımlanan ve 'endişe verici' olduğu vurgulanan Omicron'u inceleyen Hong Kong Üniversitesi'nden bilim insanları, varyantın elektron mikroskobu altındaki görüntülerini yayınladı.Pataloji ve viroloji uzmanlarından oluşan ekip, Omicron varyantı virüsünü bir maymun böbrek hücrelerine (Vero E6) enjekte etti ve dah sonra hücrenin yüksek ve düşük çözünürlüklü fotoğrafları yayınlandı. Düşük çözünürlüklü fotoğrafta araştırmacılar, virüsün küçük siyah viral partiküller içeren şişmiş veziküllere sahip hücrelere nasıl zarar verildiğinin kanıtlandığını açıkladı. Yüksek çözünürlüklü fotoğraf ise, yüzeyde korona şekilli sivri uçlara sahip bir grup viral parçacıkları ortaya çıkardı. Hong Kong Üniversitesi Mikrobiyoloji Bölümü'ndeki araştırmacılar, Omicron'u klinik örneklerden izole etmeyi başardıklarını ve bunun, bilinen diğer varyantlardan daha fazla mutasyona sahip yeni varyanta karşı aşılar geliştirilmesine ve üretilmesine olanak sağlayacağını belirtti.
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hong kong, koronavirüs, omicron

Omicron varyantının ilk fotoğrafı yayınlandı

09:59 09.12.2021
© Sputnik / LKS Faculty of Medicine of The University of Hong KongHong Kong'lu bir grup bilim insanı, koronavirüsün endişe veren yeni varyantı Omicron'un ilk fotoğrafını elde etmeyi başardı.
Hong Kong'lu bir grup bilim insanı, koronavirüsün endişe veren yeni varyantı Omicron'un ilk fotoğrafını elde etmeyi başardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© Sputnik / LKS Faculty of Medicine of The University of Hong Kong
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Koronavirüs'ün endişe veren yeni varyantı Omicron'un mikroskop altında çekilmiş ilk fotoğrafı yayınlandı. Fotoğrafta, maymun böbrek hücresine enjekte edilen virüsün hücreye verdiği zarar gözler önüne serildi.
Hong Kong'lu bir grup bilim insanı, koronavirüsün endişe veren yeni varyantı Omicron'un ilk fotoğrafını elde etmeyi başardı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'B.1.1.529' adıyla tanımlanan ve 'endişe verici' olduğu vurgulanan Omicron'u inceleyen Hong Kong Üniversitesi'nden bilim insanları, varyantın elektron mikroskobu altındaki görüntülerini yayınladı.
Pataloji ve viroloji uzmanlarından oluşan ekip, Omicron varyantı virüsünü bir maymun böbrek hücrelerine (Vero E6) enjekte etti ve dah sonra hücrenin yüksek ve düşük çözünürlüklü fotoğrafları yayınlandı.
Düşük çözünürlüklü fotoğrafta araştırmacılar, virüsün küçük siyah viral partiküller içeren şişmiş veziküllere sahip hücrelere nasıl zarar verildiğinin kanıtlandığını açıkladı. Yüksek çözünürlüklü fotoğraf ise, yüzeyde korona şekilli sivri uçlara sahip bir grup viral parçacıkları ortaya çıkardı.
Hong Kong Üniversitesi Mikrobiyoloji Bölümü'ndeki araştırmacılar, Omicron'u klinik örneklerden izole etmeyi başardıklarını ve bunun, bilinen diğer varyantlardan daha fazla mutasyona sahip yeni varyanta karşı aşılar geliştirilmesine ve üretilmesine olanak sağlayacağını belirtti.
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