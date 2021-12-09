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https://tr.sputniknews.com/20211209/pariste-gocmenlere-yonelik-kilicli-saldiri-1051614736.html
Paris'te göçmenlere yönelik kılıçlı saldırı
Paris'te göçmenlere yönelik kılıçlı saldırı
Fransa’nın başkenti Paris’te bir kişi göçmenlere kılıçla saldırdı. 2 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T17:27+0300
2021-12-09T17:27+0300
2021-12-09T17:27+0300
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göçmen krizi
göç
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Paris'te Bercy Parkı'nda çadırlarda yaşayan göçmenler, uyudukları anda bir kişinin kılıçlı saldırısına uğradı.Çadırları kesen saldırgan, kendisine müdahale etmek isteyen 2 Sudanlı göçmeni de kılıç darbesiyle yaraladı.Yaralı göçmenlerden birinin hayati tehlikesi bulunuyor.Paris Büyükşehir Belediyesinin mültecilerden sorumlu Başkan Yardımcısı Ian Brossat, saldırıyı 'ırkçı' olarak niteledi.Saldırganın 'Yabancılardan bıktık' diyerek saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edildi.Olay yerine gelen polislerce etkisiz hale getirilip gözaltına alınan şahıs hakkında 'kasıtlı şiddetten' soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211204/meksikada-insan-kacakcilari-60-haitili-gocmeni-abdye-goturme-vaadiyle-otogara-birakti-1051445051.html
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paris, sudan, göçmen krizi, göç
Paris'te göçmenlere yönelik kılıçlı saldırı
Fransa’nın başkenti Paris’te bir kişi göçmenlere kılıçla saldırdı. 2 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Paris'te Bercy Parkı'nda çadırlarda yaşayan
göçmenler, uyudukları anda bir kişinin kılıçlı saldırısına uğradı.
Çadırları kesen saldırgan, kendisine müdahale etmek isteyen 2 Sudanlı göçmeni de kılıç darbesiyle yaraladı.
Yaralı göçmenlerden birinin hayati tehlikesi bulunuyor.
Paris Büyükşehir Belediyesinin mültecilerden sorumlu Başkan Yardımcısı Ian Brossat, saldırıyı 'ırkçı' olarak niteledi.
Saldırganın '
Yabancılardan bıktık' diyerek saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edildi.
Olay yerine gelen polislerce etkisiz hale getirilip gözaltına alınan şahıs hakkında '
kasıtlı şiddetten' soruşturma başlatıldı.