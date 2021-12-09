https://tr.sputniknews.com/20211209/pazarci-az-once-bir-musteriye-ceyrek-lahana-sattim-1051614552.html
Pazarcı: Az önce bir müşteriye çeyrek lahana sattım
Pazarcı: Az önce bir müşteriye çeyrek lahana sattım
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde semt pazarındaki bir sebze satıcısı, "Az önce bir müşteriye çeyrek lahana sattım" diyerek gıda fiyatlarındaki artışa... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T17:14+0300
2021-12-09T17:14+0300
2021-12-09T17:14+0300
ekonomi
ekonomik kriz
alışveriş
asgari ücret
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halk
gıda
gıda fiyatları
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Sosyal paylaşım sitesi TikTok'ta, '@mustykahraman’ isimli bir kullanıcının videosu, çok sayıda kişi tarafından yeniden paylaşıldı.Videoda, semt pazarındaki bir sebze satıcısı, elindeki çeyrek lahanayı göstererek, "Az önce bir müşteriye çeyrek lahana sattım, yarımın yarısı. Hala ekonomi iyi diyenler varsa at gözlüğünü çıkarıp etrafına baksın. Yazık günah bu millete ya" ifadelerini kullandı.
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ekonomik kriz, alışveriş, asgari ücret, meyve, sebze, kriz, halk, gıda, gıda fiyatları, ekonomi, pazar
Pazarcı: Az önce bir müşteriye çeyrek lahana sattım
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde semt pazarındaki bir sebze satıcısı, "Az önce bir müşteriye çeyrek lahana sattım" diyerek gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çekti.
Sosyal paylaşım sitesi TikTok'ta, '@mustykahraman’ isimli bir kullanıcının videosu, çok sayıda kişi tarafından yeniden paylaşıldı.
Videoda, semt pazarındaki bir sebze satıcısı, elindeki çeyrek lahanayı göstererek, "Az önce bir müşteriye çeyrek lahana sattım, yarımın yarısı. Hala ekonomi iyi diyenler varsa at gözlüğünü çıkarıp etrafına baksın. Yazık günah bu millete ya" ifadelerini kullandı.