https://tr.sputniknews.com/20211209/pazarci-az-once-bir-musteriye-ceyrek-lahana-sattim-1051614552.html

Pazarcı: Az önce bir müşteriye çeyrek lahana sattım

Pazarcı: Az önce bir müşteriye çeyrek lahana sattım

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde semt pazarındaki bir sebze satıcısı, "Az önce bir müşteriye çeyrek lahana sattım" diyerek gıda fiyatlarındaki artışa... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T17:14+0300

2021-12-09T17:14+0300

2021-12-09T17:14+0300

ekonomi

ekonomik kriz

alışveriş

asgari ücret

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sebze

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halk

gıda

gıda fiyatları

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Sosyal paylaşım sitesi TikTok'ta, '@mustykahraman’ isimli bir kullanıcının videosu, çok sayıda kişi tarafından yeniden paylaşıldı.Videoda, semt pazarındaki bir sebze satıcısı, elindeki çeyrek lahanayı göstererek, "Az önce bir müşteriye çeyrek lahana sattım, yarımın yarısı. Hala ekonomi iyi diyenler varsa at gözlüğünü çıkarıp etrafına baksın. Yazık günah bu millete ya" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211209/ihracat-artti-beyaz-et-zamlandi-1051603205.html

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ekonomik kriz, alışveriş, asgari ücret, meyve, sebze, kriz, halk, gıda, gıda fiyatları, ekonomi, pazar