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https://tr.sputniknews.com/20211209/pentagon-misyon-degisikliginden-sonra-abdnin-iraktaki-konuslanmasi-degismeyecek-1051625835.html
Pentagon: Misyon değişikliğinden sonra ABD'nin Irak'taki konuşlanması değişmeyecek
Pentagon: Misyon değişikliğinden sonra ABD'nin Irak'taki konuşlanması değişmeyecek
Pentagon Sözcüsü Kirby, ABD öncülüğündeki koalisyonun Irak’ta muharip misyonunun sonlandırılmasına ilişkin, Amerikan ordusunun bu ülkede konuşlu asker ve... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T23:09+0300
2021-12-09T23:09+0300
dünya
abd
irak
işid
john kirby
pentagon
koalisyon
çekilme
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Irak'ın koalisyon güçleriyle son müzakereleri tamamladığı ve koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin sona erdiği açıklamasına ilişkin soruları yanıtladı.Irak ile görüşmelerin uzun süredir devam ettiğini kaydeden Kirby, ayrıca Amerikan güçlerinin de bir süredir zaten bu ülkede muharip bir misyondan ziyade tavsiye ve destek amaçlı çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.Sözcü, "Irak’taki konuşlanmamızda şu an için önemli bir değişiklik olmayacak. 2 bin 500 asker halen oldukları yerde olacak, sayıları değişmeyecek. Fiziksel konuşlanmamız değişmeyecek. Bu ileride de değişmeyecek demek değil elbette" dedi.Irak ordusunun artık IŞİD ile mücadele operasyonlarını kendi başına yürüttüğünü kaydeden Kirby, ABD’nin sadece bu operasyonlarda tavsiyeler verdiğini ve bu iş birliğinin devam etmesini beklediklerini dile getirdi.Kirby, bugünden itibaren ABD’nin Irak’ta hava saldırılarını devam ettirip ettirmeyeceğine ilişkin soruları ise ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığına yönlendirerek bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığını kaydetti.Bir süredir ABD ile Irak arasında ABD’nin bu ülkedeki askeri varlığı konusunda teknik görüşmeler devam ediyordu.Iraklı yetkililer, koalisyon güçleriyle son müzakereleri tamamladıklarını ve koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin sona erdiğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211209/irak-muharebe-misyonunu-sona-erdiren-abd-onculugundeki-uluslararasi-koalisyon-gucleri-cekiliyor-1051601806.html
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abd, irak, işid, john kirby, pentagon, koalisyon, çekilme

Pentagon: Misyon değişikliğinden sonra ABD'nin Irak'taki konuşlanması değişmeyecek

23:09 09.12.2021
© REUTERS / Thaier Al-SudaniABD askerleri - Irak
ABD askerleri - Irak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
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Pentagon Sözcüsü Kirby, ABD öncülüğündeki koalisyonun Irak’ta muharip misyonunun sonlandırılmasına ilişkin, Amerikan ordusunun bu ülkede konuşlu asker ve ekipmanında herhangi bir değişiklik olmadığını, misyonun sadece tavsiye ve destek olarak değiştiğini söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Irak'ın koalisyon güçleriyle son müzakereleri tamamladığı ve koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin sona erdiği açıklamasına ilişkin soruları yanıtladı.
Irak ile görüşmelerin uzun süredir devam ettiğini kaydeden Kirby, ayrıca Amerikan güçlerinin de bir süredir zaten bu ülkede muharip bir misyondan ziyade tavsiye ve destek amaçlı çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.
Sözcü, "Irak’taki konuşlanmamızda şu an için önemli bir değişiklik olmayacak. 2 bin 500 asker halen oldukları yerde olacak, sayıları değişmeyecek. Fiziksel konuşlanmamız değişmeyecek. Bu ileride de değişmeyecek demek değil elbette" dedi.
Irak ordusunun artık IŞİD ile mücadele operasyonlarını kendi başına yürüttüğünü kaydeden Kirby, ABD’nin sadece bu operasyonlarda tavsiyeler verdiğini ve bu iş birliğinin devam etmesini beklediklerini dile getirdi.
Kirby, bugünden itibaren ABD’nin Irak’ta hava saldırılarını devam ettirip ettirmeyeceğine ilişkin soruları ise ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığına yönlendirerek bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığını kaydetti.
Bir süredir ABD ile Irak arasında ABD’nin bu ülkedeki askeri varlığı konusunda teknik görüşmeler devam ediyordu.
Iraklı yetkililer, koalisyon güçleriyle son müzakereleri tamamladıklarını ve koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin sona erdiğini duyurmuştu.
Irak'da ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
DÜNYA
Irak: ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun muharebe güçleri, görevlerini noktalayarak çekildi
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