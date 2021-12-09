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Pentagon: Ukrayna'ya ilave askeri yardım planlamıyoruz
Pentagon: Ukrayna'ya ilave askeri yardım planlamıyoruz
Pentagon Sözcüsü Kirby, Ukrayna'ya ilave askeri yardım gönderme yönünde herhangi bir planlarının olmadığını söyledi. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T00:09+0300
2021-12-09T00:12+0300
savunma
ukrayna
john kirby
pentagon
askeri yardım
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna-Rusya sınırındaki gerilim bağlamında Kiev’e ilave askeri yardım gönderme niyetinde olmadıklarını ifade etti.Kirby, bugünkü basın toplantısında, "Ukrayna'ya ek askeri yardımla ilgili herhangi bir duyurumuz veya kararımız yok" ifadelerini kullandı.Washington yönetiminin daha önce Ukrayna'ya 60 milyon dolar tutarında askeri yardım paketine onay verdiğini anımsatan Pentagon Sözcüsü, bu hafta içinde Ukrayna'ya, tüfek ve mühimmattan oluşan son partinin gönderileceğini söyledi.'Javelin sadece savunma için'Ukrayna'ya sağlanan Javelin tanksavar füzelerle ilgili de konuşan Kirby, "Bu füzelerin sorumluluk duygusu içinde ve kendini savunma amacıyla kullanılacağını bekliyoruz" dedi.Sözcü, "Füzelerin, Ukrayna toprakları içinde kullanımına ilişkin herhangi bir coğrafi kısıtlama yok" diye konuştu.
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ukrayna, john kirby, pentagon, askeri yardım, javelin

Pentagon: Ukrayna'ya ilave askeri yardım planlamıyoruz

00:09 09.12.2021 (güncellendi: 00:12 09.12.2021)
© AFP 2021 / Drew AngererPentagon Sözcüsü John Kirby
Pentagon Sözcüsü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© AFP 2021 / Drew Angerer
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Pentagon Sözcüsü Kirby, Ukrayna'ya ilave askeri yardım gönderme yönünde herhangi bir planlarının olmadığını söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna-Rusya sınırındaki gerilim bağlamında Kiev’e ilave askeri yardım gönderme niyetinde olmadıklarını ifade etti.
Kirby, bugünkü basın toplantısında, "Ukrayna'ya ek askeri yardımla ilgili herhangi bir duyurumuz veya kararımız yok" ifadelerini kullandı.
Washington yönetiminin daha önce Ukrayna'ya 60 milyon dolar tutarında askeri yardım paketine onay verdiğini anımsatan Pentagon Sözcüsü, bu hafta içinde Ukrayna'ya, tüfek ve mühimmattan oluşan son partinin gönderileceğini söyledi.

'Javelin sadece savunma için'

Ukrayna'ya sağlanan Javelin tanksavar füzelerle ilgili de konuşan Kirby, "Bu füzelerin sorumluluk duygusu içinde ve kendini savunma amacıyla kullanılacağını bekliyoruz" dedi.
Sözcü, "Füzelerin, Ukrayna toprakları içinde kullanımına ilişkin herhangi bir coğrafi kısıtlama yok" diye konuştu.
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