https://tr.sputniknews.com/20211209/pentagon-ukraynaya-ilave-yardim-planlamiyoruz-1051589206.html

Pentagon: Ukrayna'ya ilave askeri yardım planlamıyoruz

Pentagon: Ukrayna'ya ilave askeri yardım planlamıyoruz

Pentagon Sözcüsü Kirby, Ukrayna'ya ilave askeri yardım gönderme yönünde herhangi bir planlarının olmadığını söyledi. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T00:09+0300

2021-12-09T00:09+0300

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savunma

ukrayna

john kirby

pentagon

askeri yardım

javelin

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna-Rusya sınırındaki gerilim bağlamında Kiev’e ilave askeri yardım gönderme niyetinde olmadıklarını ifade etti.Kirby, bugünkü basın toplantısında, "Ukrayna'ya ek askeri yardımla ilgili herhangi bir duyurumuz veya kararımız yok" ifadelerini kullandı.Washington yönetiminin daha önce Ukrayna'ya 60 milyon dolar tutarında askeri yardım paketine onay verdiğini anımsatan Pentagon Sözcüsü, bu hafta içinde Ukrayna'ya, tüfek ve mühimmattan oluşan son partinin gönderileceğini söyledi.'Javelin sadece savunma için'Ukrayna'ya sağlanan Javelin tanksavar füzelerle ilgili de konuşan Kirby, "Bu füzelerin sorumluluk duygusu içinde ve kendini savunma amacıyla kullanılacağını bekliyoruz" dedi.Sözcü, "Füzelerin, Ukrayna toprakları içinde kullanımına ilişkin herhangi bir coğrafi kısıtlama yok" diye konuştu.

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ukrayna, john kirby, pentagon, askeri yardım, javelin