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Prof. Dr. Taşova: 'Yoğun bakım yatakları yeniden doldu, genelde aşısız kişiler yatıyor'
Prof. Dr. Taşova: 'Yoğun bakım yatakları yeniden doldu, genelde aşısız kişiler yatıyor'
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, pandemiye bağlı olarak yoğun... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T10:35+0300
2021-12-09T10:35+0300
koronavirüs
yoğun bakım
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
koronavirüs aşısı
vaka sayısı
koronavirüs tedbirleri
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son paylaştığı, 20-26 Kasım haftasını kapsayan tabloya göre vaka artışında Adana ikinci sırada yer aldı. 100 bin kişide görülen vaka sayısında 416,65 oranına sahip kentte halkın maske, mesafe ve hijyen kurallarını unuttuğu gözlendi.Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, vaka sayılarındaki artışın hastanelere yansıdığını belirterek, “İlk zamanlara göre daha iyi yönetiyoruz çünkü neyle karşılaştığımızı biliyoruz. Özellikle hiçbir şey bitmeden bu dalganın başlamış olması hem sağlık sistemine yük olabileceği gibi sağlık çalışanlarına da zorlu oluyor. Bu salgın uzadı ve uzayacak. Salgının eğrisi bu şekilde gidecektir. İnsan gücü dahil tüm imkanların çok akıllıca ve randımanlı kullanılması gerekir” dedi.Kendi hastanelerinde yoğun bakım yataklarını doldurduklarını belirten Prof. Dr. Taşova, "Diğer hastanelerden gelen bilgilerde bu yönde. Yoğun bakım yataklarımız şuan tam olarak dolu. İlk büyük salgında kapattığımız yataklar vardı ama onları da açacağız. Buradaki en önemli unsur aşı. Yoğun bakımda yatanların çok önemli bir kısmı aşısız veya tam aşı olmayan kişiler” ifadelerini kullandı.'Bütün dünyanın aşılanması gerekiyor'Omicron varyantına da değinen Taşova, “Bu gibi varyantları göreceğiz daha. Bu salgın daha bitmedi. Ne kadar çok aşısız insan olursa dünya yeni yeni varyantları yaşayacak. 32 mutasyon var. Özellikle hızlı yayılan mutasyonlar gibi bir takım mutasyonların bir araya gelmesiyle de varyantlar oluşabiliyor. Çok hızlı yayılır ama aşılar şimdilik etkili gibi görünüyor. Bütün dünyanın aşılanması gerekiyor. Ülkemizde istediğimiz kadar aşıyı tamamlayalım ama seyahat imkanlarının arttığı bu dönemde herkesin aşı olması lazım. Bir bakarsınız virüs kendini yok eder, bir bakarsınız daha şiddetli bir varyantla karşı karşıya kalabiliriz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211209/omicron-varyantinin-ilk-fotografi-yayinlandi-1051596094.html
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yoğun bakım, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı, vaka sayısı, koronavirüs tedbirleri

Prof. Dr. Taşova: 'Yoğun bakım yatakları yeniden doldu, genelde aşısız kişiler yatıyor'

10:35 09.12.2021
© İHAYeşim Taşova
Yeşim Taşova - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© İHA
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Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, pandemiye bağlı olarak yoğun bakım yataklarının tamamen dolduğunu yeni yatakların açılmaya başlandığını ve yatan hastaların da genelde aşısız kişiler olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son paylaştığı, 20-26 Kasım haftasını kapsayan tabloya göre vaka artışında Adana ikinci sırada yer aldı. 100 bin kişide görülen vaka sayısında 416,65 oranına sahip kentte halkın maske, mesafe ve hijyen kurallarını unuttuğu gözlendi.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, vaka sayılarındaki artışın hastanelere yansıdığını belirterek, “İlk zamanlara göre daha iyi yönetiyoruz çünkü neyle karşılaştığımızı biliyoruz. Özellikle hiçbir şey bitmeden bu dalganın başlamış olması hem sağlık sistemine yük olabileceği gibi sağlık çalışanlarına da zorlu oluyor. Bu salgın uzadı ve uzayacak. Salgının eğrisi bu şekilde gidecektir. İnsan gücü dahil tüm imkanların çok akıllıca ve randımanlı kullanılması gerekir” dedi.
Kendi hastanelerinde yoğun bakım yataklarını doldurduklarını belirten Prof. Dr. Taşova, "Diğer hastanelerden gelen bilgilerde bu yönde. Yoğun bakım yataklarımız şuan tam olarak dolu. İlk büyük salgında kapattığımız yataklar vardı ama onları da açacağız. Buradaki en önemli unsur aşı. Yoğun bakımda yatanların çok önemli bir kısmı aşısız veya tam aşı olmayan kişiler” ifadelerini kullandı.
Hong Kong'lu bir grup bilim insanı, koronavirüsün endişe veren yeni varyantı Omicron'un ilk fotoğrafını elde etmeyi başardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
KORONAVİRÜS
Omicron varyantının ilk fotoğrafı yayınlandı
09:59

'Bütün dünyanın aşılanması gerekiyor'

Omicron varyantına da değinen Taşova, “Bu gibi varyantları göreceğiz daha. Bu salgın daha bitmedi. Ne kadar çok aşısız insan olursa dünya yeni yeni varyantları yaşayacak. 32 mutasyon var. Özellikle hızlı yayılan mutasyonlar gibi bir takım mutasyonların bir araya gelmesiyle de varyantlar oluşabiliyor. Çok hızlı yayılır ama aşılar şimdilik etkili gibi görünüyor. Bütün dünyanın aşılanması gerekiyor. Ülkemizde istediğimiz kadar aşıyı tamamlayalım ama seyahat imkanlarının arttığı bu dönemde herkesin aşı olması lazım. Bir bakarsınız virüs kendini yok eder, bir bakarsınız daha şiddetli bir varyantla karşı karşıya kalabiliriz” dedi.
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