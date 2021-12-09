Putin: Donbass'ta yaşananlar soykırımı andırıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün İnsan Hakları Konseyi toplantısında Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta yaşanan krizi değerlendirdi.Putin, yaptığı açıklamada, "Halihazırda Donbass’ta yaşananları hepimiz çok iyi görüyor, biliyoruz. Bu elbette soykırımı çok andırıyor" dedi.Rusofobinin, yaptırıma götüren ilk adım olduğunu kaydeden Putin, "Bu kavramları değersizleştirmemek için çok titiz davranmalıyız. Ancak bu kavramlar, yaşanan olaylarla ilgili gerçekleri yansıtmalı. Gelin bunu düşünelim" ifadelerini kulllandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın güneydoğusundaki Donbass bölgesinde yaşananların soykırımı andırdığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün İnsan Hakları Konseyi toplantısında Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta yaşanan krizi değerlendirdi.
Putin, yaptığı açıklamada, "Halihazırda Donbass’ta yaşananları hepimiz çok iyi görüyor, biliyoruz. Bu elbette soykırımı çok andırıyor" dedi.
Rusofobinin, yaptırıma götüren ilk adım olduğunu kaydeden Putin, "Bu kavramları değersizleştirmemek için çok titiz davranmalıyız. Ancak bu kavramlar, yaşanan olaylarla ilgili gerçekleri yansıtmalı. Gelin bunu düşünelim" ifadelerini kulllandı.