https://tr.sputniknews.com/20211209/putinin-yeni-delhi-ziyaretiyle-tabiri-caizse-rusya-abdnin-hint-pasifikte-piyonunu-yedi-1051663779.html

'Putin'in Yeni Delhi ziyaretiyle tabiri caizse Rusya ABD'nin Hint-Pasifik'te piyonunu yedi'

'Putin'in Yeni Delhi ziyaretiyle tabiri caizse Rusya ABD'nin Hint-Pasifik'te piyonunu yedi'

Dr. Barış Adıbelli’ye göre, Putin Yeni Delhi ziyaretiyle Rusya ABD'nin Hint-Pasifik'te piyonunu yedi. ABD'nin Hindistan'ın S-400 almasını engelleyemediğini... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T23:56+0300

2021-12-09T23:56+0300

2021-12-11T03:01+0300

eksen

abd

rusya

vladimir putin

ukrayna

çin

hindistan

joe biden

narendra modi

tayvan

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Washington yönetiminin Ukrayna üzerinden yarattığı kriz eşliğinde ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin video konferans yoluyla görüşürken, hemen öncesinde Moskova'dan Asya'da kritik bir hamle geldi. Rusya lideri, pandeminin başından bu yana Cenevre'de Biden ile yüzyüze görüşmesinin ardından ikinci kez ülkesinin dışına çıktı, Hindistan'ı ziyaret ederek Başbakan Narendra Modi'ye konuk oldu.Putin'in, ABD'nin Asya'da Çin'le rekabette önem atfettiği, geleneksel olarak Rusya ile iyi ilişkilere sahip olan Hindistan'ı ziyaretinde önemli anlaşmalar açıklandı. Putin, Hindistan'ın aday olarak öne çıktığı bir dönemde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde veto mekanizmasını zedelemeyecek türden reform çağrısını Yeni Delhi'de tekrarladı. İki ülke dolar yerine yerel para birimlerinin kullanımı ve silah anlaşmaları duyuruldu. Hindistan, Rusya'dan S-400 savunma sistemleri alırken, ABD yönetimi Asya jeopolitiği nedeniyle bu ülkeye baskı kurmaktan imtina etmekte.ABD'nin Ukrayna üzerinden Rusya'yı, Tayvan üzerinden Çin'i sıkıştırma politikaları izlediği bir dönemde gerçekleşen Rusya-Hindistan anlaşmaları ve jeopolitik sonuçlarını Dumlupınar Üniversitesi’nden Asya politikaları uzmanı Dr. Barış Adıbelli ile konuştuk.'Tabiri caizse ABD'nin Hint-Pasifik'te Hindistan piyonunu Rusya yedi'Dr. Barış Adıbelli'ye göre, Putin’in Hindistan ziyaretinin zamanlaması önemli. Ziyaretin dikkatlerin Ukrayna’ya çevrildiği bir dönemde gerçekleştiğine işaret eden Adıbelli, liderlerin çok önemli açıklamalar ve anlaşmalar yaptığını belirtti. Ziyareti Putin'in son dönemdeki 'en önemli satranç hamlesi' olarak niteleyen Adıbelli, "Tabiri caizse ABD’nin Hint-Pasifik’te Hindistan piyonunu Rusya yedi" vurgusu yaptı:'S-400'lerden daha da önemlisi Chennai-Vladivostok deniz yolu projesi'Adıbelli, ABD'nin Hindistan'ın S-400 sistemi almasından rahatsız olmasına karşılık Türkiye'nin aksine bu ülkeye baskı yapamadığını belirtti. S-400'ler dışında Rusya ile Hindistan'ın ortak üretim füzelerinin Vietnam'a sunulmasının düşünüldüğünü belirten Adıbelli, daha da önemlisinin Chennai-Vladivostok deniz yolu projesi olduğunu vurguladı. Adıbelli'ye göre, Çin'in nüfuz alanından geçecek bu proje Pekin'e meydan okuyor gibi dursa da Çin'in İpek Yolu ile entegre edilmesi halinde Rusya'nın Hindistan ile Çin'i yeni bir zeminde buluşturmasını sağlayabilir:'ABD sezdiği için AUKUS hamlesi yaptı, Anglofon ülkelere yöneldi'Adıbelli, ABD'nin bu hamleleri sezdiği ve Hindistan'ın yanı sıra Japonya'ya da çokgüvenmediği için eylül ayında Anglofon ülkelere yönelecek şekilde AUKUS'u kurduğu görüşünde. QUAD gibi mekanizmalar da bulunduğunu ancak ABD'nin Fransa'ya da güvenmediğini söyleyen Adıbelli, AUKUS'la yeni strateji geliştirilmeye çalışıldığını söyledi:'Rusya Asya-Pasifik'te yükselişe geçiyor'Ancak Adıbelli'ye göre Rusya Asya-Pasifik'te de yavaş yavaş yükselişe geçiyor. Ukrayna ve Karadeniz'de Rusya merkezli bir gerilim olmayacağını düşünen Adıbelli, Moskova'nın Asya-Pasifik'e odaklandığını söyledi. Adıbelli, Rusya'nın ikinci hamlesinin Pakistan ve Hindistan ile Çin'i bir araya getirmek olacağı görüşünde:‘ABD kendini genç göstermeye çalışan ihtiyar delikanlı gibi'ABD'nin Rusya’yı Ukrayna ve Karadeniz’de tutarak Asya-Pasifik’te hareket etmesini kısıtlamaya çalıştığını söyleyen Adıbelli, Rusya'nın da hamlelerini yaptığını belirtti. Adıbelli'ye göre görünürde Karadeniz ve Ukrayna bulunsa da hem ABD hem de Rusya’nın stratejisi Asya-Pasifik'e yönelik:'ABD Tayvan'dan yükleniyor, Çin'in Abe yüzünden Japonya'ya muazzam tepkisi oldu'ABD'nin son dönemde Çin'e Tayvan'dan yüklendiğini, ülke vasfı taşımadığı halde 'demokrasi zirvesine' bile çağırdığını anımsatan Adıbelli, eski Japonya Başbakanı'nın da Tayvan konusunda ABD ile birlikte kendilerinin de 'kayıtsız kalamayacağı' sözlerine Pekin'in verdiği 'kırmızı çizgilerimizi ihlal edenin başını ezeriz' türü görülmemiş düzeyde sert tepkisine atıfta bulundu.'Rusya, Çin ve Hindistan arasında BRICS ve ŞİÖ'de zemin de hazır'Adıbelli'ye göre bu noktada Çin, Rusya ve Hindistan'ı da sürece dahil eden bir denklem yaratacak. Modi'nin Şi ile son yıllardaki görüşmelerine atıf yapan Adıbelli, Rusya-Çin ve Hindistan denkleminde BRICS ve ŞİÖ içinde zaten zeminin hazır olduğunu vurguladı. Adıbelli'ye göre, yakın dönemde ABD'den de bir Hindistan hamlesi beklenebilir:

rusya

ukrayna

çin

hindistan

tayvan

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2021

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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abd, rusya, vladimir putin, ukrayna, çin, hindistan, joe biden, narendra modi, tayvan, s-400, aukus