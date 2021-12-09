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RDIF Başkanı Dmitriyev: Farklı aşıların kombinasyonu yeni mutasyonlara karşı en etkili yöntem
RDIF Başkanı Dmitriyev: Farklı aşıların kombinasyonu yeni mutasyonlara karşı en etkili yöntem
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Omicron dahil yeni Kovid-19 mutasyonlarına karşı en etkili mücadele yönteminin farklı aşıların... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T23:35+0300
2021-12-09T23:40+0300
koronavirüs
sputnik light
mutasyon
koronavirüs aşısı
üçüncü doz
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Kirill Dmitriyev, Rus medyasına açıklamasında, ilk aşı kombinasyonunun Sputnik V olduğunu kaydederek, “Bu, adenovirüsü tip 26 (ilk doz) ve adenovirüsü tip 5 (ikinci doz). Bu, etkili olduğu kanıtlayan heterojen bir yaklaşım. Diğer çift dozlu aşılar, aynı aşının iki kez vurulmasını öngörüyor” dedi.'Üçüncü doz olarak Sputnik Light daha etkili'RDIF’in, Arjantin’de Sputnik Light aşısının Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Sinopharm ile kombinasyonların araştırılmasını finanse ettiğini anlatan Dmitriyev, AstraZeneca ile yapılan bazı araştırmaların şubatta başladığını anımsatarak, “Elde edilen veriler, Sputnik Light’ın diğer aşılarda üçüncü doz olarak kullanmasının, bu aşıların üçüncü kez vurulmasından daha etkili olduğunu gösterdi” ifadesini kullandı.Sputnik-AstraZeneca kombinasyonuyla ilgili çalışmaların sonuçlarının 2021 sonunda – 2022 başında, Sputnik-Pfizer kombinasyonu sonuçlarının da 2022 içinde yayınlanacağını söyleyen RDIF Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:Arjantin’de 1 milyondan fazla kişiye Sputnik’in diğer aşılarla kombinasyonun yapıldığını söyleyen Dmitriyev, “Kombinasyon konusunda dünya lideriyiz” diye ekledi.Sputnik-Pfizer kombinasyonun da Honduras ve bazı Ortadoğu ülkelerinde araştırıldığını dile getiren RDIF başkanı, “Honduras artık resmi sonuçları yayınladı. Sputnik-Pfizer testleri yüksek güvenlik ve etkinlik seviyesini sergiledi. Tüm bu araştırmalar ve kombinasyonlar en yüksek güvenlik ve etkinlik seviyesini sergiledi. Ortadoğu’daki araştırmaların sonuçları henüz hazır değil. Ancak Sputnik’in, Pfizer için üçüncü doz olarak çok yüksek etkinliğe sahip olduğunu gösteren araştırmalar var. Tüm bu verileri büyük olasılıkla gelecek yıl yayınlayacağız” ifadesini kullandı.Pfizer ve diğer aşıların etkinliğinin 5-6 ay sonra sert bir şekilde düştüğünü söyleyen Dmitriyev, “Daha uzun süreli bağışıklık sağlayan Sputnik Light, bu aşılar için en iyi üçüncü doz olabilir. Bu yönde artık birçok ülkede araştırma yapıldı. Sputnik Filipinler, BAE, Bahreyn ve bazı diğer ülkelerde üniversal üçüncü doz olarak onay aldı. Bu hafta Arjantin de Sputnik Light’ı, üçüncü doz olarak onayladı” diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211130/bae-rus-sputnik-light-asisini-onayladi-takviye-doz-olarak-kullanilacak-1051287429.html
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sputnik light , mutasyon, koronavirüs aşısı, üçüncü doz

RDIF Başkanı Dmitriyev: Farklı aşıların kombinasyonu yeni mutasyonlara karşı en etkili yöntem

23:35 09.12.2021 (güncellendi: 23:40 09.12.2021)
© REUTERS / SERGIO PEREZKoronavirüs aşısı - aşı
Koronavirüs aşısı - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / SERGIO PEREZ
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Omicron dahil yeni Kovid-19 mutasyonlarına karşı en etkili mücadele yönteminin farklı aşıların kombinasyonu olduğunu belirtti.
Kirill Dmitriyev, Rus medyasına açıklamasında, ilk aşı kombinasyonunun Sputnik V olduğunu kaydederek, “Bu, adenovirüsü tip 26 (ilk doz) ve adenovirüsü tip 5 (ikinci doz). Bu, etkili olduğu kanıtlayan heterojen bir yaklaşım. Diğer çift dozlu aşılar, aynı aşının iki kez vurulmasını öngörüyor” dedi.

'Üçüncü doz olarak Sputnik Light daha etkili'

RDIF’in, Arjantin’de Sputnik Light aşısının Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Sinopharm ile kombinasyonların araştırılmasını finanse ettiğini anlatan Dmitriyev, AstraZeneca ile yapılan bazı araştırmaların şubatta başladığını anımsatarak, “Elde edilen veriler, Sputnik Light’ın diğer aşılarda üçüncü doz olarak kullanmasının, bu aşıların üçüncü kez vurulmasından daha etkili olduğunu gösterdi” ifadesini kullandı.
Sputnik-AstraZeneca kombinasyonuyla ilgili çalışmaların sonuçlarının 2021 sonunda – 2022 başında, Sputnik-Pfizer kombinasyonu sonuçlarının da 2022 içinde yayınlanacağını söyleyen RDIF Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Arjantin örneği çok önemli, çünkü bu ülkede sadece AstraZenaca değil, Sinopharm ve Moderna aşılarıyla kombinasyonlar da test ediliyor. Misal iki Sinopharm dozundan sonra üçüncü doz olarak Sputnik’in kullanılması, hücre bağışıklığını 10 kat artırdı. Tüm aşılarda, Sputnik’in üçüncü doz olarak kullanılması, aynı aşıyla üçüncü kez aşılanmaktan çok daha etkili olduğunu gösterdi. Bunu hem antikor sayısında hem de hücre bağışıklığında görüyoruz.”
Arjantin’de 1 milyondan fazla kişiye Sputnik’in diğer aşılarla kombinasyonun yapıldığını söyleyen Dmitriyev, “Kombinasyon konusunda dünya lideriyiz” diye ekledi.
Sputnik-Pfizer kombinasyonun da Honduras ve bazı Ortadoğu ülkelerinde araştırıldığını dile getiren RDIF başkanı, “Honduras artık resmi sonuçları yayınladı. Sputnik-Pfizer testleri yüksek güvenlik ve etkinlik seviyesini sergiledi. Tüm bu araştırmalar ve kombinasyonlar en yüksek güvenlik ve etkinlik seviyesini sergiledi. Ortadoğu’daki araştırmaların sonuçları henüz hazır değil. Ancak Sputnik’in, Pfizer için üçüncü doz olarak çok yüksek etkinliğe sahip olduğunu gösteren araştırmalar var. Tüm bu verileri büyük olasılıkla gelecek yıl yayınlayacağız” ifadesini kullandı.
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Pfizer ve diğer aşıların etkinliğinin 5-6 ay sonra sert bir şekilde düştüğünü söyleyen Dmitriyev, “Daha uzun süreli bağışıklık sağlayan Sputnik Light, bu aşılar için en iyi üçüncü doz olabilir. Bu yönde artık birçok ülkede araştırma yapıldı. Sputnik Filipinler, BAE, Bahreyn ve bazı diğer ülkelerde üniversal üçüncü doz olarak onay aldı. Bu hafta Arjantin de Sputnik Light’ı, üçüncü doz olarak onayladı” diye ekledi.
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