https://tr.sputniknews.com/20211209/reuters-turk-lirasindaki-dusus-suriyenin-kuzeybatisindaki-yerinden-edilmis-aileleri-de-vurdu-1051616368.html

Reuters: Türk lirasındaki düşüş, Suriye'nin kuzeybatısındaki yerinden edilmiş aileleri de vurdu

Reuters: Türk lirasındaki düşüş, Suriye'nin kuzeybatısındaki yerinden edilmiş aileleri de vurdu

Türk lirasının dolar karşısındaki tarihi değer kaybı, Suriye'nin kuzeybatısında yaşayan yerinden edilmiş aileleri de etkiledi. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T18:03+0300

2021-12-09T18:03+0300

2021-12-09T18:07+0300

ekonomi

suriye

reuters

türk lirası

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İngiliz haber ajansı Reuters, Türk lirasıyla hayatlarını sürdüren Suriyelilerin son haftalarda Türk lirasının hızlı bir şekilde değer kaybetmesinden dolayı zorluk çektiği yönünde bir haber yayınladı.Haberde ifadelerine yer verilen, ülkesindeki çatışmalar nedeniyle bir süre önce ailesiyle birlikte İdlib'e yerleşen Emir İzzeldin, Türk lirasıyla kazandığı paranın Türkiye'deki ekonomik kriz nedeniyle değer kaybettiğini belirtti. İdlib'de kazandığı günlük 20 liranın alım gücünün her geçen gün azaldığını söyleyen İzzeldin, "Çocuklarıma bakıyorum ve düşünüyorum, canları muz istese artık onlara muz alabilecek gücüm bile yok" ifadelerini kullandı.Haberde 4 milyondan fazla kişinin yaşadığı kuzeybatı Suriye bölgesinde, Suriye lirası yerine Türk parasının kullanımının geçen yıldan bu yana ivme kazanmaya başladığı belirtilirken, bunun "Ankara'nın bölgede artan etkisinin bir işareti olduğu" kaydedildi.Çoğu Suriyelinin en başta yerel para birimlerindeki dalgalanmalardan Türk lirasına kaçmaktan mutlu olduğu ve liranın göreli istikrarında rahatladığı belirtilen haberde şu ifadelere yer verildi:İdlib'de gıda ve yakıt fiyatlarının geçtiğimiz aydan bu yana yükselişte olduğu ve çay ile pirinç gibi gıda ürünlerinin fiyatının neredeyse ikiye katladığı belirtilen haberde, bölgeye yerleşen yerinden edilmiş ailelerin ekonomik olarak zor koşullar altında olduğu kaydedildi.Kentte bir döviz bürosu işleten Hasan el Halaf, "Sadece bir sabahta çok büyük bir kayıp yaşadık" dedi. Halaf şöyle devam etti:Halaf, çoğu döviz bürosunun artık muhtemel dalgalanmaları hesaba katarak mevcut fiyattan daha yüksek bir satış fiyatı vermek zorunda kaldıklarını söyleyerek bunun da alıcıya fazladan maliyete neden olduğunu dile getirdi.İdlib'de oyuncak satarak geçimini sağlayan Ebu Ekrem ise, bugünlerde kimsenin çok fazla satın almaya gücünün yetmediğini söyledi:

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suriye, reuters, türk lirası