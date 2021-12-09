Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211209/ridvan-dilmen-cumhurbaskani-erdogan-siyasete-devam-ettigi-surece-de-oyumu-erdogana-atacagim-1051616964.html
Rıdvan Dilmen: Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasete devam ettiği sürece oyumu Erdoğan'a atacağım
Rıdvan Dilmen: Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasete devam ettiği sürece oyumu Erdoğan'a atacağım
Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kime atacağını söyledi. Dilmen, "Benim bir tane oyum var. Cumhurbaşkanımız siyasete devam ettiği... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T18:28+0300
2021-12-09T18:39+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ak parti
chp
rıdvan dilmen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/1050532573_0:635:2000:1760_1920x0_80_0_0_4bae137efe560aab2d25fe7e08391208.jpg
Candaş Tolga Işık ile 'Az Önce Konuştum' programına katılan Rıdvan Dilmen Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kime atacağını dile getirdi.'Erdoğan bırakırsa AK Parti'ye oy atmam' Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Benim bir tane oyum var. Cumhurbaşkanımız siyasete devam ettiği sürece de oyumu Recep Tayyip Erdoğan'a atacağım. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına oy atıyorum. Erdoğan bırakırsa AK Parti'ye oy atmam. Son yerel seçimlerde de oyumu Binali Yıldırım'a verdim." dedi.'İlk oyumu CHP'ye verdim'İlk oyunucu Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiğini belirten Dilmen, "Bakın ben ilk oyumu Cumhuriyet Halk Partisi'ne atmıştım. O zaman CHP'nin başında Deniz Baykal vardı." ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211107/ridvan-dilmen-pereira-ile-yollar-ayrilmali-1050567107.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/1050532573_0:448:2000:1948_1920x0_80_0_0_585527b8453a622b7a3948b4db116e2e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, rıdvan dilmen

Rıdvan Dilmen: Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasete devam ettiği sürece oyumu Erdoğan'a atacağım

18:28 09.12.2021 (güncellendi: 18:39 09.12.2021)
© Twitter Mesut Özil ve Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Mesut Özil ve Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© Twitter
Abone ol
Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kime atacağını söyledi. Dilmen, "Benim bir tane oyum var. Cumhurbaşkanımız siyasete devam ettiği sürece de oyumu Recep Tayyip Erdoğan'a atacağım" dedi.
Candaş Tolga Işık ile 'Az Önce Konuştum' programına katılan Rıdvan Dilmen Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kime atacağını dile getirdi.

'Erdoğan bırakırsa AK Parti'ye oy atmam'

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Benim bir tane oyum var. Cumhurbaşkanımız siyasete devam ettiği sürece de oyumu Recep Tayyip Erdoğan'a atacağım. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına oy atıyorum. Erdoğan bırakırsa AK Parti'ye oy atmam. Son yerel seçimlerde de oyumu Binali Yıldırım'a verdim." dedi.

'İlk oyumu CHP'ye verdim'

İlk oyunucu Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiğini belirten Dilmen, "Bakın ben ilk oyumu Cumhuriyet Halk Partisi'ne atmıştım. O zaman CHP'nin başında Deniz Baykal vardı." ifadelerini kullandı.
Rıdvan Dilmen - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
SPOR
Rıdvan Dilmen: Kırmızı kar yağarsa Fenerbahçe, Pereiera ile şampiyon olur
7 Kasım, 22:16
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:14Tunus’ta Nahda Partisi Genel Merkezi'nde yangın çıktı
19:10AB, 'nefret söyleminin' suç olması için girişim başlattı
18:54Fransa’da ordunun neo-Nazi unsurlara göz yumduğu iddiası
18:53Moody's: Türkiye’de enflasyon, büyümeyi önemli ölçüde yavaşlatacak
18:46Kenan İmirzaloğlu 'rahmetli oldu' dediği Arif Şentürk'ten özür diledi
18:41Biden, Demokrasi Zirvesi'nde yarım milyar dolarlık Demokratik Yenilenme Girişimi açıkladı
18:39ALİM’den açıklama: Yurt değiliz, öğrenciler daireleri kendileri kiraladı
18:38Altının kilogramı 787 bin liraya yükseldi
18:31Düsseldorf Havalimanı'nda bomba paniği: Anadolujet uçağı Köln Havalimanı'na yönlendirildi
18:30Arap Enerji Konferansı, 2024'te Suriye'de yapılacak
18:28Rıdvan Dilmen: Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasete devam ettiği sürece oyumu Erdoğan'a atacağım
18:26AK Partili Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na vaat teklifi: Sadece 1 ay çiftçiye elektriği bedava verin
18:24Kongo'da 'maymun çiçeği salgını': 24 kişi hayatını kaybetti
18:06Danimarka'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılıyor
18:03Reuters: Türk lirasındaki düşüş, Suriye'nin kuzeybatısındaki yerinden edilmiş aileleri de vurdu
18:02IŞİD'in 'eğitim sorumlusu'na ağırlaştırılmış müebbet
18:02Kuraklık alarmı: Tuz Gölü küçülüyor
17:54Şiddet gören kızını korumaya çalışırken öldürüldü: 'Sen benim oğluma nasıl vurursun'
17:50Kaldığı yurtta öldürülen üniversite öğrencisi Tuğrul'un babası: Konakladığı eller, emin ellerdi
17:44Bolu’da yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu