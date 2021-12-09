https://tr.sputniknews.com/20211209/ridvan-dilmen-cumhurbaskani-erdogan-siyasete-devam-ettigi-surece-de-oyumu-erdogana-atacagim-1051616964.html

Rıdvan Dilmen: Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasete devam ettiği sürece oyumu Erdoğan'a atacağım

Rıdvan Dilmen: Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasete devam ettiği sürece oyumu Erdoğan'a atacağım

Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kime atacağını söyledi. Dilmen, "Benim bir tane oyum var. Cumhurbaşkanımız siyasete devam ettiği... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T18:28+0300

2021-12-09T18:28+0300

2021-12-09T18:39+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ak parti

chp

rıdvan dilmen

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Candaş Tolga Işık ile 'Az Önce Konuştum' programına katılan Rıdvan Dilmen Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kime atacağını dile getirdi.'Erdoğan bırakırsa AK Parti'ye oy atmam' Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Benim bir tane oyum var. Cumhurbaşkanımız siyasete devam ettiği sürece de oyumu Recep Tayyip Erdoğan'a atacağım. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına oy atıyorum. Erdoğan bırakırsa AK Parti'ye oy atmam. Son yerel seçimlerde de oyumu Binali Yıldırım'a verdim." dedi.'İlk oyumu CHP'ye verdim'İlk oyunucu Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiğini belirten Dilmen, "Bakın ben ilk oyumu Cumhuriyet Halk Partisi'ne atmıştım. O zaman CHP'nin başında Deniz Baykal vardı." ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211107/ridvan-dilmen-pereira-ile-yollar-ayrilmali-1050567107.html

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recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, rıdvan dilmen