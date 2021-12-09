https://tr.sputniknews.com/20211209/roscosmos-ayin-kesfi-konsepti-hazir-1051619798.html

Roscosmos: Ay'ın keşfi konsepti hazır

Roscosmos: Ay'ın keşfi konsepti hazır

Roscosmos’un umut vaat eden projeler ve bilimden sorumlu İcra Direktörü Aleksandr Bloşenko, Rusya’nın Ay'ın keşfi konseptinin hazır olduğunu duyurdu. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T19:52+0300

2021-12-09T19:52+0300

2021-12-09T19:52+0300

dünya

uzay

roscosmos

ay

keşif

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051590854_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_4af25d725d7b3063fce4c8fb2559c7b6.jpg

Genç Bilim Adamları Kongresi'nde konuşan Bloşenko, Rusya’nın Ay'ın keşfi konseptinin hazır olduğunu belirterek, “Program hazır, ancak tüm seçeneklerde maliyetler oldukça yüksek” dedi.Bloşenko, Ay programının Yenisey adlı yeni süper ağır roketle uygulanması için 1.7 trilyon, yük ve insanlı araçlar için 900 milyar, Angara roketleri ile kozmonotların aya ulaştırılması için de 400 milyar ruble gerekeceğini kaydetti.11 Kasım'da, Roscosmos’un Makine İnşa Araştırma Enstitüsü (TsNIIMASH) ile Ay programı ve yörünge istasyonu konseptini geliştirme sözleşmesi imzaladığı bildirilmişti.Rusya Devlet İhaleleri sitesindeki bilgilere göre, araştırma çalışmaları kapsamında imzalanan sözleşmede “Ay'a insanlı uçuşların uygulanmasıyla ilgili sorunlu konuların uygulamalı araştırması, 2022 - 2025 yılları arasında kozmonotların ayın yörüngesi ve yüzeyinde güvenli bir şekilde kalmaları ve çalışmalarını sağlamak için tıbbi ve biyolojik yönler de dahil olmak üzere kilit unsurların ve teknolojilerin oluşturulması” ifadeleri yer aldı.23 Eylül'de Roscosmos, Ay’a insanlı uçuş programının sorunlarını incelemek için araştırma çalışmalarına yönelik 1 milyar 700 milyon rublelik ihalenin açıldığını duyurmuştu.9 Mart'ta, Rusya ile Çin'in Uluslararası Bilimsel Ay İstasyonu kurulmasıyla ilgili mutabakat zaptı imzaladığı açıklanmıştı.20 Ağustos'ta, Rus otomatik gezegenler arası istasyonu Luna-25'in fırlatılışının Ekim 2021’den Mayıs 2022’ye alındığı bildirmişti.

ay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uzay, roscosmos, ay, keşif