https://tr.sputniknews.com/20211209/rospotrebnadzor-afrikadan-donen-2-rus-vatandasinda-omicron-saptandi------1051610785.html

Rospotrebnadzor: Afrika'dan dönen 2 Rus vatandaşında Omicron saptandı

Rospotrebnadzor: Afrika'dan dönen 2 Rus vatandaşında Omicron saptandı

Rospotrebnadzor Başkanı Popova, Güney Afrika ve diğer Afrika ülkelerinden dönen ve PCR testi pozitif çıkan veya Kovid-19 semptomları taşıyan 28 kişinin... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T15:49+0300

2021-12-09T15:49+0300

2021-12-09T15:51+0300

afrika

anna popova

rospotrebnadzor

kovid-19

omicron

koronavirüs

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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Güney Afrika ve diğer Afrika ülkelerinden dönen ve PCR testi pozitif çıkan veya Kovid-19 semptomları taşıyan 28 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bunlardan ikisinde koronavirüsün Omicron varyantının saptandığını belirtti. ‘Kovid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele’ konulu uluslararası bilimsel ve pratik konferansında konuşan Popova, “177 yolcudan 28'i ‘hasta statüsüne’ alındı. Bazıları taşıdıkları semptomlar, bazıları da PRC testlerinin pozitif çıkması nedeniyle hastaneye kaldırıldı” dedi. Popova, yapılan inceleme sonucunda 2 kişide Omicron, 4’ünde Delta, 2 yolcuda da AH3N2 gribi tespit edildiğini kaydetti. Omicron varyantının tespit edildiği risk grubundaki ülkelerden dönen ve gözlem altında tutulan 177 kişiden 32’si bu sabah Etiyopya’dan geldiği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20211207/rusya-omicron-nedeniyle-sinirlardaki-kontrolleri-sikilastirildi-1051542886.html

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afrika, anna popova, rospotrebnadzor, kovid-19, omicron, koronavirüs