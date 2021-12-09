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Rusya, çikolata satışında İsviçre’yi geçti
Rusya, çikolata satışında İsviçre’yi geçti
Rusya Şekerleme Üreticileri Birliği’nin ITC Trademap ve BM Comtrade verilerine dayandırdığı açıklamasına göre Rusya ilk kez yurtdışına satılan ürün değeri... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T14:20+0300
2021-12-09T14:20+0300
ekonomi
rusya
çikolata
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Rusya, Eylül 2021 dönemine kadar 839 milyon dolar değerinde çikolata ihracatı gerçekleştirdi.İsviçre’den ise aynı dönemde 819 milyon dolar değerinde çikolata yurtdışına gönderildi.Rusya dünyanın en büyük 10 çikolata ihracatçısı arasına girdi.Rossiyskaya Gazeta’ya göre ise Çin, Belarus, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan Rus çikolatasının başlıca ithalatçıları oldu.Birlik Rusya’daki şekerleme üreticiliğinde son yıllarda istikrarlı bir büyüme gözlendiğini belirtiyor.Yıl bazında ise ihracat hacminin yüzde 19 artarak 824.5 bin tona (1.65 milyar dolar) çıkması bekleniyor.Çikolata, Rusya’nın toplam şekerleme ihracatının yüzde 51.5’ini oluşturuyor.
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rusya, çikolata

Rusya, çikolata satışında İsviçre’yi geçti

14:20 09.12.2021
© Fotoğraf : PixabayÇikolata
Çikolata - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© Fotoğraf : Pixabay
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Rusya Şekerleme Üreticileri Birliği’nin ITC Trademap ve BM Comtrade verilerine dayandırdığı açıklamasına göre Rusya ilk kez yurtdışına satılan ürün değeri bakımından sektörde ünlü İsviçreli çikolata üreticilerini geride bırakarak dünyanın en büyük 10 çikolata ihracatçıları arasına girdi.
Rusya, Eylül 2021 dönemine kadar 839 milyon dolar değerinde çikolata ihracatı gerçekleştirdi.
İsviçre’den ise aynı dönemde 819 milyon dolar değerinde çikolata yurtdışına gönderildi.
Rusya dünyanın en büyük 10 çikolata ihracatçısı arasına girdi.
Rossiyskaya Gazeta’ya göre ise Çin, Belarus, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan Rus çikolatasının başlıca ithalatçıları oldu.
Birlik Rusya’daki şekerleme üreticiliğinde son yıllarda istikrarlı bir büyüme gözlendiğini belirtiyor.
Yıl bazında ise ihracat hacminin yüzde 19 artarak 824.5 bin tona (1.65 milyar dolar) çıkması bekleniyor.
Çikolata, Rusya’nın toplam şekerleme ihracatının yüzde 51.5’ini oluşturuyor.
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