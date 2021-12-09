https://tr.sputniknews.com/20211209/rusya-cikolata-satisinda-isvicreyi-gecti-1051607508.html

Rusya, çikolata satışında İsviçre’yi geçti

Rusya, çikolata satışında İsviçre’yi geçti

Rusya Şekerleme Üreticileri Birliği’nin ITC Trademap ve BM Comtrade verilerine dayandırdığı açıklamasına göre Rusya ilk kez yurtdışına satılan ürün değeri... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T14:20+0300

2021-12-09T14:20+0300

2021-12-09T14:20+0300

ekonomi

rusya

çikolata

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Rusya, Eylül 2021 dönemine kadar 839 milyon dolar değerinde çikolata ihracatı gerçekleştirdi.İsviçre’den ise aynı dönemde 819 milyon dolar değerinde çikolata yurtdışına gönderildi.Rusya dünyanın en büyük 10 çikolata ihracatçısı arasına girdi.Rossiyskaya Gazeta’ya göre ise Çin, Belarus, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan Rus çikolatasının başlıca ithalatçıları oldu.Birlik Rusya’daki şekerleme üreticiliğinde son yıllarda istikrarlı bir büyüme gözlendiğini belirtiyor.Yıl bazında ise ihracat hacminin yüzde 19 artarak 824.5 bin tona (1.65 milyar dolar) çıkması bekleniyor.Çikolata, Rusya’nın toplam şekerleme ihracatının yüzde 51.5’ini oluşturuyor.

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rusya, çikolata