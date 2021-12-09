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https://tr.sputniknews.com/20211209/rusya-genelkurmay-baskani-gerasimov-ukraynanin-donbasstaki-tum-provokasyonlarini-bastiracagiz-1051607894.html
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov: Ukrayna'nın Donbass'taki tüm provokasyonlarını bastıracağız
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov: Ukrayna'nın Donbass'taki tüm provokasyonlarını bastıracağız
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna'nın Donbass'taki duruma güç yoluyla çözüm bulmaya dönük tüm provokasyonlarının bastırılacağını vurguladı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T14:26+0300
2021-12-09T14:26+0300
ukrayna
savunma
rusya
donbass
valeriy gerasimov
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Ukrayna ve ülkenin güneydoğusundaki gerilim hızla tırmanırken Gerasimov, yabancı ülkelerin Moskova'daki askeri ataşelerine bu bölgedeki durumu da kapsayan bir brifing verdi.Gerasimov, "Ukrayna'ya helikopterler, insansız hava araçları ve uçaklar tedarik edilmesi, Kiev'i keskin ve tehlikeli adımlara yöneltiyor. Ukrayna ordusu, Donbass'ta ABD tarafından sağlanan Javelin tanksavar füze sistemlerinin kullanılmaya başlandığını, ayrıca Türk yapımı silahlı insansız hava araçları kullandıklarını açıkladı. Sonuç olarak, ülkenin doğusunda bunlar olmadan da tırmanan durum daha da kötüye gidiyor" ifadelerini kullandı.'Ukrayna'ya saldıracağımız yönündeki haberler yalan'Gerasimov, Ukrayna'nın Donbass'taki duruma güç yoluyla çözüm bulmaya dönük her türlü provokasyonun bastırılacağını kaydederek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı hazırlığı içinde olduğuna dair haberlerin yalan olduğunun altını çizdi.Rusya'nın, kendi topraklarında yürüttüğü askeri faaliyetler için bildirimde bulunması gerekmediğine işaret eden Gerasimov, "NATO ülkeleri, Rusya topraklarında yapılan askeri birlik intikallerine aşırı önem veriyor. Askeri eğitimler sırasında birliklerin intikali, her ülkenin silahlı kuvvetleri için rutin bir uygulama. Askeri faaliyet, ulusal topraklarımızda yürütülüyor ve bildirim gerektirmiyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı hazırlığı içinde olduğuna dair basına yansıyan haberler yalan" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211203/rus-senator-kosacev-rusyanin-ukraynaya-saldiri-plani-yok-1051430393.html
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ukrayna, rusya, donbass, valeriy gerasimov

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov: Ukrayna'nın Donbass'taki tüm provokasyonlarını bastıracağız

14:26 09.12.2021
© Sputnik / Viktor Tolochko / Fotoğraf bankasına girGeneral of the Army Valery Gerasimov, Commander of the General Staff of the Russian Federation
General of the Army Valery Gerasimov, Commander of the General Staff of the Russian Federation - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© Sputnik / Viktor Tolochko
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Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna'nın Donbass'taki duruma güç yoluyla çözüm bulmaya dönük tüm provokasyonlarının bastırılacağını vurguladı.
Ukrayna ve ülkenin güneydoğusundaki gerilim hızla tırmanırken Gerasimov, yabancı ülkelerin Moskova'daki askeri ataşelerine bu bölgedeki durumu da kapsayan bir brifing verdi.
Gerasimov, "Ukrayna'ya helikopterler, insansız hava araçları ve uçaklar tedarik edilmesi, Kiev'i keskin ve tehlikeli adımlara yöneltiyor. Ukrayna ordusu, Donbass'ta ABD tarafından sağlanan Javelin tanksavar füze sistemlerinin kullanılmaya başlandığını, ayrıca Türk yapımı silahlı insansız hava araçları kullandıklarını açıkladı. Sonuç olarak, ülkenin doğusunda bunlar olmadan da tırmanan durum daha da kötüye gidiyor" ifadelerini kullandı.

'Ukrayna'ya saldıracağımız yönündeki haberler yalan'

Gerasimov, Ukrayna'nın Donbass'taki duruma güç yoluyla çözüm bulmaya dönük her türlü provokasyonun bastırılacağını kaydederek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı hazırlığı içinde olduğuna dair haberlerin yalan olduğunun altını çizdi.
Rusya'nın, kendi topraklarında yürüttüğü askeri faaliyetler için bildirimde bulunması gerekmediğine işaret eden Gerasimov, "NATO ülkeleri, Rusya topraklarında yapılan askeri birlik intikallerine aşırı önem veriyor. Askeri eğitimler sırasında birliklerin intikali, her ülkenin silahlı kuvvetleri için rutin bir uygulama. Askeri faaliyet, ulusal topraklarımızda yürütülüyor ve bildirim gerektirmiyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı hazırlığı içinde olduğuna dair basına yansıyan haberler yalan" diye konuştu.
Konstantin Kosaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
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