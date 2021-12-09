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Rusya: Küba Füze Krizi tekrarlanabilir
Rusya: Küba Füze Krizi tekrarlanabilir
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ve ABD arasındaki son gerilim bağlamında, Küba Füze Krizi’nin tekrarlanabileceğini belirtti. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T19:47+0300
2021-12-09T19:47+0300
savunma
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Ryabkov, bugün basın mensuplarının, Rusya ve ABD arasında Küba Füze Krizi senaryosunun yeniden yaşanması olasılığıyla ilgili soruya, “Evet, sorun bu noktaya varabilir. Eğer gidişat böyle devam ederse bir gün uyandığımızda buna benzer bir durumda kendimizi bulabiliriz” dedi.Bunun, 'diplomasi ve dış politika çöküşü' olacağını söyleyen Ryabkov, “Ancak daha zamanımız var” ifadesini kullandı.‘NATO’nun eylemlerine sert cevap vermek zorundayız’Rusya’nın ‘sınırını aştığını’ düşünen bir takım ülkenin olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı, “Oysa Rusya sadece kendi çıkarlarını savunuyor, bunu komple bir şekilde yapıyor ve bu rahatsız edici faktöre dönüşüyor” diye konuştu.Batı’nın, Rusya’ya saldırmak ve baskı yapmak için kullanılabilecek bahaneler aradığını belirten Ryabkov, “Kararlılığımızı sergilemeliyiz, zaten bunu yapıyoruz. Eğer bu, Rusya’nın yakınında ve uzağında olan ülkelerde şaşkınlık ve ürpertiye yol açıyorsa bu, onların Avrupa’daki son durumu ve Rusya’nın oynadığı rolü yanlış anlamalarının sonucu” yorumunda bulundu.‘Kimseyi tehdit etmiyoruz’Rusya’nın kimseyi tehdit etmediğini, sadece Batı’yı hasımca adımlarının sonuçlarına katlanacakları yönünde uyardığını kaydeden Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bize, sınırlarımızda askeri faaliyetin olmayacağına, rakiplerimizin ilgili bölge ve suları askeri amaçla değerlendirmeyeceğine, yani sınırlarımızdan uzak duracaklarına söz vermişlerdi. Rakiplerimizin bu sözlerini kaba bir şekilde bozması, bizim için durumun kötüleşmesine yol açtı. Yapmayacakları dedikleri şeyleri yaptığını görüyoruz”Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı hazırlığında olduğu iddiasına da değinen Ryabkov, “Rusya’nın saldırıya geçmek için hazırlık yaptığı ve güç topladığı iddiası asılsız olsa da psikolojik arka plan oluşturuyor” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210418/die-Welt-yeni-bir-kuba-fuze-krizi-tehdidine-karsi-uyardi-dunyadaki-iki-super-guc-dogrudan-karsi-1044298557.html
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abd, rusya, nato

Rusya: Küba Füze Krizi tekrarlanabilir

19:47 09.12.2021
© Sputnik / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Fotoğraf bankasına girSergey Ryabkov
Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© Sputnik / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ve ABD arasındaki son gerilim bağlamında, Küba Füze Krizi’nin tekrarlanabileceğini belirtti.
Ryabkov, bugün basın mensuplarının, Rusya ve ABD arasında Küba Füze Krizi senaryosunun yeniden yaşanması olasılığıyla ilgili soruya, “Evet, sorun bu noktaya varabilir. Eğer gidişat böyle devam ederse bir gün uyandığımızda buna benzer bir durumda kendimizi bulabiliriz” dedi.
Bunun, 'diplomasi ve dış politika çöküşü' olacağını söyleyen Ryabkov, “Ancak daha zamanımız var” ifadesini kullandı.

‘NATO’nun eylemlerine sert cevap vermek zorundayız’

Rusya’nın ‘sınırını aştığını’ düşünen bir takım ülkenin olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı, “Oysa Rusya sadece kendi çıkarlarını savunuyor, bunu komple bir şekilde yapıyor ve bu rahatsız edici faktöre dönüşüyor” diye konuştu.
Batı’nın, Rusya’ya saldırmak ve baskı yapmak için kullanılabilecek bahaneler aradığını belirten Ryabkov, “Kararlılığımızı sergilemeliyiz, zaten bunu yapıyoruz. Eğer bu, Rusya’nın yakınında ve uzağında olan ülkelerde şaşkınlık ve ürpertiye yol açıyorsa bu, onların Avrupa’daki son durumu ve Rusya’nın oynadığı rolü yanlış anlamalarının sonucu” yorumunda bulundu.

‘Kimseyi tehdit etmiyoruz’

Rusya’nın kimseyi tehdit etmediğini, sadece Batı’yı hasımca adımlarının sonuçlarına katlanacakları yönünde uyardığını kaydeden Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü: Bize, sınırlarımızda askeri faaliyetin olmayacağına, rakiplerimizin ilgili bölge ve suları askeri amaçla değerlendirmeyeceğine, yani sınırlarımızdan uzak duracaklarına söz vermişlerdi. Rakiplerimizin bu sözlerini kaba bir şekilde bozması, bizim için durumun kötüleşmesine yol açtı. Yapmayacakları dedikleri şeyleri yaptığını görüyoruz”
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı hazırlığında olduğu iddiasına da değinen Ryabkov, “Rusya’nın saldırıya geçmek için hazırlık yaptığı ve güç topladığı iddiası asılsız olsa da psikolojik arka plan oluşturuyor” dedi.
Die Welt gazetesi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2021
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