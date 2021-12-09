https://tr.sputniknews.com/20211209/rusya-saglik-bakanligi-sma-ilaci-zolgensmayi-tescil-etti-1051626208.html
Rusya Sağlık Bakanlığı, SMA ilacı Zolgensma'yı tescil etti
Rusya Sağlık Bakanlığı, SMA ilacı Zolgensma'yı tescil etti
Rusya Sağlık Bakanlığı, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalarının tedavisi için İsviçre'de geliştirilen Zolgensma ilacını tescil etti. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T23:22+0300
2021-12-09T23:22+0300
2021-12-09T23:22+0300
dünya
rusya
rusya sağlık bakanlığı
ilaç
tescil
spinal müsküler atrofi (sma)
zolgensma
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Rusya Devlet İlaç Kaydı’nın internet sitesinde yer alan verilere göre Rusya Sağlık Bakanlığı, gen tedavisi yöntemiyle SMA hastalarında eksik olan geni tamamlayan ‘Zolgensma’ ilacını tescil etti.Rusya’da daha önce, SMA tedavisinde kullanılan Nusinersen (Spinraza) ve Risdiplam ilaçlarının kullanımına onay verilmişti. Spinraza'nın 1 enjeksiyonunun fiyatı 125 bin dolar.Dünyanın farklı ülkelerinde kullanılan ve en pahalı SMA ilacı olan Zolgensma'nın 1 enjeksiyonunun fiyatı 2.1 milyon ile 2.5 milyon dolar arasında değişiyor.Motor nöron hastalıklardan biri olan SMA, vücudu hareket ettiren omurilikte ön boynuz denilen bölgedeki motor sinirlerin ana gövdelerini etkileyerek, hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığı.
https://tr.sputniknews.com/20210106/putin-iyilik-cemberi-icin-imzayi-atti-sma-dahil-nadir-hastaliklari-bulunan-cocuklara-yardim-icin-1043522360.html
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rusya, rusya sağlık bakanlığı, ilaç, tescil, spinal müsküler atrofi (sma), zolgensma
Rusya Sağlık Bakanlığı, SMA ilacı Zolgensma'yı tescil etti
Rusya Sağlık Bakanlığı, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalarının tedavisi için İsviçre'de geliştirilen Zolgensma ilacını tescil etti.
Rusya Devlet İlaç Kaydı’nın internet sitesinde yer alan verilere göre Rusya Sağlık Bakanlığı, gen tedavisi yöntemiyle SMA hastalarında eksik olan geni tamamlayan ‘Zolgensma’ ilacını tescil etti.
Rusya’da daha önce, SMA tedavisinde kullanılan Nusinersen (Spinraza) ve Risdiplam ilaçlarının kullanımına onay verilmişti. Spinraza'nın 1 enjeksiyonunun fiyatı 125 bin dolar.
Dünyanın farklı ülkelerinde kullanılan ve en pahalı SMA ilacı olan Zolgensma'nın 1 enjeksiyonunun fiyatı 2.1 milyon ile 2.5 milyon dolar arasında değişiyor.
Motor nöron hastalıklardan biri olan SMA, vücudu hareket ettiren omurilikte ön boynuz denilen bölgedeki motor sinirlerin ana gövdelerini etkileyerek, hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığı.