https://tr.sputniknews.com/20211209/rusya-saglik-bakanligi-sma-ilaci-zolgensmayi-tescil-etti-1051626208.html

Rusya Sağlık Bakanlığı, SMA ilacı Zolgensma'yı tescil etti

Rusya Sağlık Bakanlığı, SMA ilacı Zolgensma'yı tescil etti

Rusya Sağlık Bakanlığı, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalarının tedavisi için İsviçre'de geliştirilen Zolgensma ilacını tescil etti. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T23:22+0300

2021-12-09T23:22+0300

2021-12-09T23:22+0300

dünya

rusya

rusya sağlık bakanlığı

ilaç

tescil

spinal müsküler atrofi (sma)

zolgensma

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Rusya Devlet İlaç Kaydı’nın internet sitesinde yer alan verilere göre Rusya Sağlık Bakanlığı, gen tedavisi yöntemiyle SMA hastalarında eksik olan geni tamamlayan ‘Zolgensma’ ilacını tescil etti.Rusya’da daha önce, SMA tedavisinde kullanılan Nusinersen (Spinraza) ve Risdiplam ilaçlarının kullanımına onay verilmişti. Spinraza'nın 1 enjeksiyonunun fiyatı 125 bin dolar.Dünyanın farklı ülkelerinde kullanılan ve en pahalı SMA ilacı olan Zolgensma'nın 1 enjeksiyonunun fiyatı 2.1 milyon ile 2.5 milyon dolar arasında değişiyor.Motor nöron hastalıklardan biri olan SMA, vücudu hareket ettiren omurilikte ön boynuz denilen bölgedeki motor sinirlerin ana gövdelerini etkileyerek, hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığı.

https://tr.sputniknews.com/20210106/putin-iyilik-cemberi-icin-imzayi-atti-sma-dahil-nadir-hastaliklari-bulunan-cocuklara-yardim-icin-1043522360.html

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rusya, rusya sağlık bakanlığı, ilaç, tescil, spinal müsküler atrofi (sma), zolgensma