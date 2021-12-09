https://tr.sputniknews.com/20211209/saglik-bakani-uyardi-ingilteredeki-omicron-vakalari-ay-sonuna-kadar-1-milyona-cikabilir-1051609889.html

Sağlık Bakanı uyardı: İngiltere'deki Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyona çıkabilir

Sağlık Bakanı uyardı: İngiltere'deki Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyona çıkabilir

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının, diğer varyantlardan çok daha hızlı yayıldığına işaret ederek... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T15:34+0300

2021-12-09T15:34+0300

2021-12-09T15:34+0300

koronavirüs

ingiltere

koronavirüs

koronavirüs aşısı

aşı sertifikası

omicron

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Javid, dün getirilen yeni Kovid-19 kısıtlamalarının ardından yaptığı açıklamada, "(Omicron) Çok, çok hızlı yayılıyor. Şimdiye kadar gördüğümüz diğer tüm Kovid-19 türlerinden daha hızlı yayılıyor." ifadesini kullandı.İki ila üç günde vaka sayılarının ikiye katlanacağı tahmininde bulunduklarını söyleyen Javid, "Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyona çıkabilir" dedi.Javid, henüz Omicron varyantıyla ilgili tüm cevaplara sahip olmadıklarının altını çizerek İngiliz hükümetinin Kovid-19’la mücadele kapsamında dün açıkladığı B planının uygulanmasının, bu varyanta karşı savunmayı güçlendireceğini vurguladı.İngiltere'de aşı pasaportu zorunlu oluyorİngiliz hükümetinin dün açıkladığı yeni Kovid-19 kısıtlamalarında, pazartesiden itibaren evden çalışılması tavsiyesinde bulunuldu. Cuma gününden itibaren tiyatro ve sinema salonları gibi çoğu kapalı mekanda maske kullanılması zorunlu hale getirildi.Hükümet, aşı pasaportunu da uygulamaya koyma kararı aldı.AB Dijital Kovid Sertifikası 1 Şubat'tan itibaren sadece 3. doz aşı olanlara verilecekÖte yandan, Avrupa Birliği (AB) Sağlık Bakanlarının Brüksel'de yaptığı toplantıda, yüksek koronavirüs enfeksiyonu vakalarına rağmen Avrupa içinde seyahatlerin sürmesi kararlaştırıldı.Buna göre, AB sınırları içerisinde Uluslararası Dijital Kovid Sertifikası, 1 Şubat 2022'den itibaren sadece 3. doz takviye aşıyı yaptıranlara verilecek.

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https://tr.sputniknews.com/20211208/ingilterede-asi-pasaportu-zorunlu-oluyor-1051586115.html

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ingiltere, koronavirüs, koronavirüs aşısı, aşı sertifikası, omicron