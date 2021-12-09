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Sağlık Bakanı uyardı: İngiltere'deki Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyona çıkabilir
Sağlık Bakanı uyardı: İngiltere'deki Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyona çıkabilir
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının, diğer varyantlardan çok daha hızlı yayıldığına işaret ederek... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T15:34+0300
2021-12-09T15:34+0300
koronavirüs
ingiltere
koronavirüs
koronavirüs aşısı
aşı sertifikası
omicron
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Javid, dün getirilen yeni Kovid-19 kısıtlamalarının ardından yaptığı açıklamada, "(Omicron) Çok, çok hızlı yayılıyor. Şimdiye kadar gördüğümüz diğer tüm Kovid-19 türlerinden daha hızlı yayılıyor." ifadesini kullandı.İki ila üç günde vaka sayılarının ikiye katlanacağı tahmininde bulunduklarını söyleyen Javid, "Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyona çıkabilir" dedi.Javid, henüz Omicron varyantıyla ilgili tüm cevaplara sahip olmadıklarının altını çizerek İngiliz hükümetinin Kovid-19’la mücadele kapsamında dün açıkladığı B planının uygulanmasının, bu varyanta karşı savunmayı güçlendireceğini vurguladı.İngiltere'de aşı pasaportu zorunlu oluyorİngiliz hükümetinin dün açıkladığı yeni Kovid-19 kısıtlamalarında, pazartesiden itibaren evden çalışılması tavsiyesinde bulunuldu. Cuma gününden itibaren tiyatro ve sinema salonları gibi çoğu kapalı mekanda maske kullanılması zorunlu hale getirildi.Hükümet, aşı pasaportunu da uygulamaya koyma kararı aldı.AB Dijital Kovid Sertifikası 1 Şubat'tan itibaren sadece 3. doz aşı olanlara verilecekÖte yandan, Avrupa Birliği (AB) Sağlık Bakanlarının Brüksel'de yaptığı toplantıda, yüksek koronavirüs enfeksiyonu vakalarına rağmen Avrupa içinde seyahatlerin sürmesi kararlaştırıldı.Buna göre, AB sınırları içerisinde Uluslararası Dijital Kovid Sertifikası, 1 Şubat 2022'den itibaren sadece 3. doz takviye aşıyı yaptıranlara verilecek.
https://tr.sputniknews.com/20211209/omicron-varyantinin-ilk-fotografi-yayinlandi-1051596094.html
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ingiltere, koronavirüs, koronavirüs aşısı, aşı sertifikası, omicron

Sağlık Bakanı uyardı: İngiltere'deki Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyona çıkabilir

15:34 09.12.2021
© REUTERS / UK PARLIAMENT/JESSICA TAYLORİngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / UK PARLIAMENT/JESSICA TAYLOR
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İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının, diğer varyantlardan çok daha hızlı yayıldığına işaret ederek İngiltere'de bu ayın sonuna kadar yaklaşık bir milyon Omicron vakası görülebileceğini bildirdi.
Javid, dün getirilen yeni Kovid-19 kısıtlamalarının ardından yaptığı açıklamada, "(Omicron) Çok, çok hızlı yayılıyor. Şimdiye kadar gördüğümüz diğer tüm Kovid-19 türlerinden daha hızlı yayılıyor." ifadesini kullandı.
İki ila üç günde vaka sayılarının ikiye katlanacağı tahmininde bulunduklarını söyleyen Javid, "Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyona çıkabilir" dedi.
Javid, henüz Omicron varyantıyla ilgili tüm cevaplara sahip olmadıklarının altını çizerek İngiliz hükümetinin Kovid-19’la mücadele kapsamında dün açıkladığı B planının uygulanmasının, bu varyanta karşı savunmayı güçlendireceğini vurguladı.
Hong Kong'lu bir grup bilim insanı, koronavirüsün endişe veren yeni varyantı Omicron'un ilk fotoğrafını elde etmeyi başardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
KORONAVİRÜS
Omicron varyantının ilk fotoğrafı yayınlandı
09:59

İngiltere'de aşı pasaportu zorunlu oluyor

İngiliz hükümetinin dün açıkladığı yeni Kovid-19 kısıtlamalarında, pazartesiden itibaren evden çalışılması tavsiyesinde bulunuldu. Cuma gününden itibaren tiyatro ve sinema salonları gibi çoğu kapalı mekanda maske kullanılması zorunlu hale getirildi.
Hükümet, aşı pasaportunu da uygulamaya koyma kararı aldı.

AB Dijital Kovid Sertifikası 1 Şubat'tan itibaren sadece 3. doz aşı olanlara verilecek

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Sağlık Bakanlarının Brüksel'de yaptığı toplantıda, yüksek koronavirüs enfeksiyonu vakalarına rağmen Avrupa içinde seyahatlerin sürmesi kararlaştırıldı.
Buna göre, AB sınırları içerisinde Uluslararası Dijital Kovid Sertifikası, 1 Şubat 2022'den itibaren sadece 3. doz takviye aşıyı yaptıranlara verilecek.
İngiltere - Londra - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
KORONAVİRÜS
İngiltere'de aşı pasaportu zorunlu oluyor
Dün, 22:35
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