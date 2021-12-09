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Sağlık Bakanlığı'ndan 6 maddelik genelge: Muayene için 5 dakika uyarısı
Sağlık Bakanlığı'ndan 6 maddelik genelge: Muayene için 5 dakika uyarısı
Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) hasta memnuniyeti öncelenerek etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik bir genelge yayımladı... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T15:05+0300
2021-12-09T15:05+0300
türkiye
hastane
sağlık bakanlığı
nöbet
doktor
hasta
muayene
fahrettin koca
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Sağlık Bakanlığı yeni bir genelge yayımladı. Bakan Fahrettin Koca imzasıyla 81 ildeki sağlık müdürlüğüne gönderilen genelgede Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin etkin bir şekilde kullanılması istendi.MHRS hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi, denetlenmesi, raporlanması ve geliştirilmesinden il sağlık müdürünün sorumlu olduğu belirtilen genelgede sürecin kamu hastaneleri başkanı ile birlikte yürütülmesi gerektiği belirtildi.Genelgede şunlar kaydedildi:'Çalışma programı nitelikli bir şekilde hazırlanmalı'Hekim çalışma cetvellerinin planlanması, uygulanması ve polikliniklerde randevulu muayene süreçlerinin takibi için yapılması gerekenler şöyle sıralandı:
https://tr.sputniknews.com/20211011/ideal-hasta-muayene-suresi-ne-kadar-olmali-1049716400.html
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hastane, sağlık bakanlığı, nöbet, doktor, hasta, muayene, fahrettin koca

Sağlık Bakanlığı'ndan 6 maddelik genelge: Muayene için 5 dakika uyarısı

15:05 09.12.2021
© AAAile hekimi
Aile hekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© AA
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Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) hasta memnuniyeti öncelenerek etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik bir genelge yayımladı. Genelgede, 5 dakikada bir muayene yapıldığı söylentilerine neden olan uygulamalardan kaçınılması gerektiği belirtildi.
Sağlık Bakanlığı yeni bir genelge yayımladı. Bakan Fahrettin Koca imzasıyla 81 ildeki sağlık müdürlüğüne gönderilen genelgede Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin etkin bir şekilde kullanılması istendi.
MHRS hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi, denetlenmesi, raporlanması ve geliştirilmesinden il sağlık müdürünün sorumlu olduğu belirtilen genelgede sürecin kamu hastaneleri başkanı ile birlikte yürütülmesi gerektiği belirtildi.
Genelgede şunlar kaydedildi:
"Sağlık tesislerinde MHRS uygulamalarının planlanması, yürütülmesi, denetlenmesi, raporlanması ve geliştirilmesinden, hekim çalışma cetvellerinin sisteme girilmesinin sağlanması, takip edilmesi, çalışma cetvellerinin izin ve görevlendirmeler dikkate alınarak düzenlenmesinden, randevulu hastaların randevu saatinde muayene olabilmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alınması, hastaların sağlık tesisinden ayrılmadan önce uygun görülen ilk muayene ve kontrol randevularının verilmesine ilişkin süreçlerin planlanmasından başhekimler sorumludur."

'Çalışma programı nitelikli bir şekilde hazırlanmalı'

Hekim çalışma cetvellerinin planlanması, uygulanması ve polikliniklerde randevulu muayene süreçlerinin takibi için yapılması gerekenler şöyle sıralandı:
"1) Sağlık tesislerinde aktif görev yapmakta olan hekimlerin aylık çalışma programları nitelikli bir şekilde planlanmalıdır. 2) Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak şekilde az zamanda çok hasta bakılarak değil yaygın poliklinik hizmeti planlanarak randevulu muayene kapasite artırımı sağlanmalıdır. 3) Muayene süresi hekime ve ilgili branşın özelliğine göre değişebildiğinden randevu aralıkları en etkili şekilde hekimlerimiz tarafından oluşturulmalı ve başhekimliklerimizce onaylanmalıdır. Kamuoyunda gündem olduğu gibi 5 dakikada bir muayene yapıldığı şeklindeki söylentilere sebep olacak uygulamalardan sakınılmalıdır. 4) MHRS'ye esas poliklinikler için tüm hekimlerin 30 günlük tanımlı çalışma cetveli olmalı, periyodik olarak güncellenmeli ve sistemdeki görünürlüğünün 15 günün altına düşmemesi sağlanmalıdır. 5) İhtiyaç duyulması halinde mesai dışı poliklinik hizmeti sunulmalıdır. 6) Bakanlığımız SİNA ekranlarından MHRS verileri İl Sağlık Müdürlükleri ve başhekimliklerce takip edilerek gerekli tedbirler alınmalıdır."
İdeal hasta muayene süresi ne kadar olmalı? - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
YAŞAM
İdeal hasta muayene süresi ne kadar olmalı?
11 Ekim, 16:37
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