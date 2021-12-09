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https://tr.sputniknews.com/20211209/sana-escinsel-cinler-musallat-olmus-diyerek-muridini-istismar-eden-adam-tutuklandi-1051603330.html
'Sana eşcinsel cinler musallat olmuş' diyerek 'müridini' istismar eden adam tutuklandı
'Sana eşcinsel cinler musallat olmuş' diyerek 'müridini' istismar eden adam tutuklandı
'Müridine' "Sana eşcinsel cin musallat olmuş. Bana mastürbasyon yap, eşcinsel cinleri toplayalım" diyerek kendisine mastürbasyon yaptıran kişi cezaevine... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T13:22+0300
2021-12-09T13:20+0300
türkiye
cinsel taciz
taciz
tarikat
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde yaşayan Ö.S. isimli “cinci hoca”nın bir genci “Sana eşcinsel cin musallat olmuş” diyerek cinsel ilişkiye yönlendirdiği öne sürüldü. Ö.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Diken’den Canan Coşkun’un haberine göre, şikayetçi kişi, “başına sürekli olarak talihsizlik geldiği için” annesi ve anneannesiyle birlikte 19 Kasım’da Ö.S.’nin evine gitti.'Dört tane cin musallat olmuş, birisi eşcinsel'İlk ziyarette Ö.S.'nin isteğiyle odada yalnız kaldıklarını aktaran mağdur ifadesinde şunları aktardı:Hocayla baş başa kaldığımda bana ‘Bu zamana kadar bir erkekle ilişkiye girdin mi’ dedi ve ardından ‘Sana eşcinsel cin musallat olmuş, bunu görebiliyorum’ dedi. Ardından bana sorular sormaya devam etti. Sohbet ettikçe kız arkadaşımdan muhabbet açıldı. Kız arkadaşımı çok sevdiğimi, yaklaşık beş yıldır birlikte olduğumuzu anlattım. Hoca bana ‘Kız arkadaşın çocuk aldırdı mı? O kız sen hayatındayken başka biriyle birlikte olmuş. Bana bunu cinler söyledi. O kızdan en yakın zamanda ayrıl. Başkasının artığıyla sen mi uğraşacaksın’ dedi. O sırada bana dönerek dua okudu, üfledi. Bana ‘Sana dört tane cin musallat olmuş. Bunlardan bir tanesi eşcinsel cin’ dedi. Hoca’ya bunlardan nasıl kurtulabileceğimi sordum. O da bana ‘Bugün eve gittiğinde mastürbasyon yap. Bunu yaparken de video kaydına al ve bana gönder’ dedi.İfadesine göre mağdur, video kaydını çekip yollamış ancak sırtı dönük olduğu için Ö.S. kabul etmemiş.4 bin liraya 'aile koruma muskası'Mağdur, bir gün sonra bu defa arkadaşıyla birlikte Ö.S.’nin evine gitti. Ö.S., arkadaşına '4 bin TL’ye aile koruma muskası' hazırladığını söyledi.Daha sonra Ö.S.’nin arkadaşını gönderdiğini belirten mağdur şöyle devam etti:"Arkadaşım odadan çıktıktan sonra hoca bana ‘Ben de odadan çıkayım. Sen mastürbasyon yap, haz al. Eşcinsel cinler o sırada geliyor’ dedi. Ben ereksiyon olmayınca ‘O zaman benim yanımda mastürbasyon yap. Çünkü ereksiyon olman lazım. O anda eşcinsel cinler geliyor’ dedi."İfadeye göre Ö.S. mağdurdan kendisine dokunmasını ve oral seks yapmasını istedi. Mağdur da Ö.S.’ye mastürbasyon yaptı.Mağdur, Ö.S.’nin “Cinler bizi eşcinsel sansın”, “Beni kız olarak düşün, kalçalarımı elle”, “Cinleri topluyorum” dediğini ve “Toplanın, toplanın” diye kendi kendine konuştuğunu da anlattı.Mağdur, Ö.S.’nin kendisine öpüşmekten hoşlanıp hoşlanmadığını sorduğunu, şalvarını indirdiğini ve “Son bir cin kaldı. Bunu da alalım da yarına bırakmayalım” dediğini aktardı.Ailesinin yönlendirmesiyle jandarma karakoluna giden mağdur, Ö.S.’den davacı oldu. Adliyeye sevk edilen Ö.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Söz konusu kişinin sosyal medya hesaplarında Medresetü'l Mahmudiyye isimli bir yerde çalıştığı yazıyor.
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cinsel taciz, taciz, tarikat

'Sana eşcinsel cinler musallat olmuş' diyerek 'müridini' istismar eden adam tutuklandı

13:22 09.12.2021
© AAgözaltı - polis
gözaltı - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© AA
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'Müridine' "Sana eşcinsel cin musallat olmuş. Bana mastürbasyon yap, eşcinsel cinleri toplayalım" diyerek kendisine mastürbasyon yaptıran kişi cezaevine gönderildi.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde yaşayan Ö.S. isimli “cinci hoca”nın bir genci “Sana eşcinsel cin musallat olmuş” diyerek cinsel ilişkiye yönlendirdiği öne sürüldü. Ö.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diken’den Canan Coşkun’un haberine göre, şikayetçi kişi, “başına sürekli olarak talihsizlik geldiği için” annesi ve anneannesiyle birlikte 19 Kasım’da Ö.S.’nin evine gitti.

'Dört tane cin musallat olmuş, birisi eşcinsel'

İlk ziyarette Ö.S.'nin isteğiyle odada yalnız kaldıklarını aktaran mağdur ifadesinde şunları aktardı:
Hocayla baş başa kaldığımda bana ‘Bu zamana kadar bir erkekle ilişkiye girdin mi’ dedi ve ardından ‘Sana eşcinsel cin musallat olmuş, bunu görebiliyorum’ dedi. Ardından bana sorular sormaya devam etti. Sohbet ettikçe kız arkadaşımdan muhabbet açıldı. Kız arkadaşımı çok sevdiğimi, yaklaşık beş yıldır birlikte olduğumuzu anlattım. Hoca bana ‘Kız arkadaşın çocuk aldırdı mı? O kız sen hayatındayken başka biriyle birlikte olmuş. Bana bunu cinler söyledi. O kızdan en yakın zamanda ayrıl. Başkasının artığıyla sen mi uğraşacaksın’ dedi. O sırada bana dönerek dua okudu, üfledi. Bana ‘Sana dört tane cin musallat olmuş. Bunlardan bir tanesi eşcinsel cin’ dedi. Hoca’ya bunlardan nasıl kurtulabileceğimi sordum. O da bana ‘Bugün eve gittiğinde mastürbasyon yap. Bunu yaparken de video kaydına al ve bana gönder’ dedi.
İfadesine göre mağdur, video kaydını çekip yollamış ancak sırtı dönük olduğu için Ö.S. kabul etmemiş.

4 bin liraya 'aile koruma muskası'

Mağdur, bir gün sonra bu defa arkadaşıyla birlikte Ö.S.’nin evine gitti. Ö.S., arkadaşına '4 bin TL’ye aile koruma muskası' hazırladığını söyledi.
Daha sonra Ö.S.’nin arkadaşını gönderdiğini belirten mağdur şöyle devam etti:
"Arkadaşım odadan çıktıktan sonra hoca bana ‘Ben de odadan çıkayım. Sen mastürbasyon yap, haz al. Eşcinsel cinler o sırada geliyor’ dedi. Ben ereksiyon olmayınca ‘O zaman benim yanımda mastürbasyon yap. Çünkü ereksiyon olman lazım. O anda eşcinsel cinler geliyor’ dedi."
İfadeye göre Ö.S. mağdurdan kendisine dokunmasını ve oral seks yapmasını istedi. Mağdur da Ö.S.’ye mastürbasyon yaptı.
Mağdur, Ö.S.’nin “Cinler bizi eşcinsel sansın”, “Beni kız olarak düşün, kalçalarımı elle”, “Cinleri topluyorum” dediğini ve “Toplanın, toplanın” diye kendi kendine konuştuğunu da anlattı.
Mağdur, Ö.S.’nin kendisine öpüşmekten hoşlanıp hoşlanmadığını sorduğunu, şalvarını indirdiğini ve “Son bir cin kaldı. Bunu da alalım da yarına bırakmayalım” dediğini aktardı.
Ailesinin yönlendirmesiyle jandarma karakoluna giden mağdur, Ö.S.’den davacı oldu. Adliyeye sevk edilen Ö.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Söz konusu kişinin sosyal medya hesaplarında Medresetü'l Mahmudiyye isimli bir yerde çalıştığı yazıyor.
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