https://tr.sputniknews.com/20211209/savunma-sanayisi-tesisleri-icin-acele-kamulastirma-yapilacak-1051595937.html

Savunma sanayisi tesisleri için acele kamulaştırma yapılacak

Savunma sanayisi tesisleri için acele kamulaştırma yapılacak

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar doğrultusunda savunma sanayi... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T09:56+0300

2021-12-09T09:56+0300

2021-12-09T09:56+0300

türkiye

resmi gazete

sanayi

acele kamulaştırma kararı

savunma sanayi

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Kırıkkale'nin merkez ve Balışeyh ilçelerindeki bazı taşınmazların Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Kırıkkale'nin merkez ve Balışeyh ilçelerinde belirlenen taşınmazlar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen bazı projeler kapsamında inşa edilecek üretim, entegrasyon, test tesislerinin yapımı amacıyla Başkanlık tarafından acele kamulaştırılacak.

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2021

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resmi gazete, sanayi, acele kamulaştırma kararı, savunma sanayi