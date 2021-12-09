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Selvi: Akşener ve Kılıçdaroğlu arasında uyum olduğu gözlense de büyük bir rekabet yaşanıyor
Selvi: Akşener ve Kılıçdaroğlu arasında uyum olduğu gözlense de büyük bir rekabet yaşanıyor
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında "uyum olduğu gözlense de içten içe... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T09:02+0300
2021-12-09T09:01+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
seçim
meral akşener
rekabet
abdulkadir selvi
millet ittifakı
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"İki parti arasındaki rekabet birkaç konuda kendini iyice hissettirmeye başladı" diyen Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:"CHP ile İYİ Parti arasında, Millet İttifakı’nın birinci partisi olma yarışı yaşanıyor. CHP’nin oy oranı yüzde 25 civarında. İYİ Parti’nin oyları ise yükselişte. İYİ Parti yetkilileri, CHP’nin oy oranının yüzde 25’in üzerine çıkmayacağını ama İYİ Parti’nin büyüyebileceğini savunuyorlar. Hatta Meral Akşener’in başbakanlığa talip olmasının da bu stratejinin sonucu olduğunu söylüyorlar.CHP ile İYİ Parti arasındaki rekabet Ankara’da billboardlara da yansıdı. Meral Akşener’in fotoğrafları billboardları süslerken, CHP, Kılıçdaroğlu’nun afişleriyle yanıt verdi. Öyle ki bir hafta Akşener, bir hafta Kılıçdaroğlu billboardlarda yer aldı. Millet İttifakı’nın adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Mansur Yavaş ise iki partinin arasında kaldı. Şu anda iki lider, başkentteki billboardlarda kıyasıya bir rekabet sergiliyorlar."
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kemal kılıçdaroğlu, seçim, meral akşener, rekabet, abdulkadir selvi, millet ittifakı

Selvi: Akşener ve Kılıçdaroğlu arasında uyum olduğu gözlense de büyük bir rekabet yaşanıyor

09:02 09.12.2021
© AAKemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener
Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© AA
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında "uyum olduğu gözlense de içten içe rekabet yaşadıklarını" söyledi.
"İki parti arasındaki rekabet birkaç konuda kendini iyice hissettirmeye başladı" diyen Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:
"CHP ile İYİ Parti arasında, Millet İttifakı’nın birinci partisi olma yarışı yaşanıyor. CHP’nin oy oranı yüzde 25 civarında. İYİ Parti’nin oyları ise yükselişte. İYİ Parti yetkilileri, CHP’nin oy oranının yüzde 25’in üzerine çıkmayacağını ama İYİ Parti’nin büyüyebileceğini savunuyorlar. Hatta Meral Akşener’in başbakanlığa talip olmasının da bu stratejinin sonucu olduğunu söylüyorlar.
CHP ile İYİ Parti arasındaki rekabet Ankara’da billboardlara da yansıdı. Meral Akşener’in fotoğrafları billboardları süslerken, CHP, Kılıçdaroğlu’nun afişleriyle yanıt verdi. Öyle ki bir hafta Akşener, bir hafta Kılıçdaroğlu billboardlarda yer aldı. Millet İttifakı’nın adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Mansur Yavaş ise iki partinin arasında kaldı. Şu anda iki lider, başkentteki billboardlarda kıyasıya bir rekabet sergiliyorlar."
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