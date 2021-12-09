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Şiddet gören kızını korumaya çalışırken öldürüldü: 'Sen benim oğluma nasıl vurursun'
Şiddet gören kızını korumaya çalışırken öldürüldü: 'Sen benim oğluma nasıl vurursun'
Denizli’de 2 ay önce evlendiği eşinden şiddet gören bir kadın ailesini arayarak yardım istedi. Kızına şiddet uygulayan damadını tokatlayan baba, dünürü... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T17:54+0300
2021-12-09T17:56+0300
denizli
kadına şiddet
damat
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Uşak'ın Karahallı ilçesinde yaşayan Fatma İ., 2 ay önce Denizli'nin Bekilli ilçesinde yaşanan Can İ., ile evlendi. Eşinden şiddet gördüğü iddia edilen Fatma İ., Uşak'ta yaşanan ailesini arayarak yaşananları aktardı.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre kızının şiddet gördüğünü öğrenen baba Abdullah K., kardeşi Ferman K. ile oğlu Murat K.'yı yanına alarak dünürü Gürcan İ'nin iş yerine gitti. Babasıyla birlikte aynı iş yerinde çalışan damadı Can İ. ile konuşmaya başlayan Abdullah K., konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine damadına tokat attı.Gürcan İ., “Sen benim oğluma nasıl vurursun” dedikten sonra, yanında bulundurduğu silahla rastgele ateş etti. Ardı ardına ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar Abdullah K., Ferman K. ve Murat K'ya isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin uzun süre kalp masajı yaptığı baba Abdullah K., tüm çabalara rağmen kurtarılmadı.Durumu ağır olan Ferman K. ile hayati tehlikesi bulunmayan Murat K., ambulansla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kızını korumaya çalışırken hayatını kaybeden babanın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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denizli, kadına şiddet, damat

Şiddet gören kızını korumaya çalışırken öldürüldü: 'Sen benim oğluma nasıl vurursun'

17:54 09.12.2021 (güncellendi: 17:56 09.12.2021)
© DHAİstanbul Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'nde aynı caddede aynı saatte iki kişi öldürüldü
İstanbul Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'nde aynı caddede aynı saatte iki kişi öldürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© DHA
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Denizli’de 2 ay önce evlendiği eşinden şiddet gören bir kadın ailesini arayarak yardım istedi. Kızına şiddet uygulayan damadını tokatlayan baba, dünürü tarafından silahla vurularak öldürüldü, adamın kardeşi ile oğlu ise yaralandı.
Uşak'ın Karahallı ilçesinde yaşayan Fatma İ., 2 ay önce Denizli'nin Bekilli ilçesinde yaşanan Can İ., ile evlendi. Eşinden şiddet gördüğü iddia edilen Fatma İ., Uşak'ta yaşanan ailesini arayarak yaşananları aktardı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre kızının şiddet gördüğünü öğrenen baba Abdullah K., kardeşi Ferman K. ile oğlu Murat K.'yı yanına alarak dünürü Gürcan İ'nin iş yerine gitti. Babasıyla birlikte aynı iş yerinde çalışan damadı Can İ. ile konuşmaya başlayan Abdullah K., konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine damadına tokat attı.
Gürcan İ., “Sen benim oğluma nasıl vurursun” dedikten sonra, yanında bulundurduğu silahla rastgele ateş etti. Ardı ardına ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar Abdullah K., Ferman K. ve Murat K'ya isabet etti.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin uzun süre kalp masajı yaptığı baba Abdullah K., tüm çabalara rağmen kurtarılmadı.
Durumu ağır olan Ferman K. ile hayati tehlikesi bulunmayan Murat K., ambulansla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kızını korumaya çalışırken hayatını kaybeden babanın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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