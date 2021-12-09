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Slim 400 ismiyle tanınan ünlü rapçi Vincent Cohran, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
© Instagram/Vincent CohranVincent Cohran
© Instagram/Vincent Cohran
2019 yılında uğradığı silahlı saldırıda 10 kurşun yarası alan ancak hayata döndürülen ABD'li rapçi Vincent Cohran dün uğradığı silahlı saldırı sonucu bugün hayatını kaybetti.
Gerçek adı Vincent Cohran olan Slim 400, hayatını kaybetti.
YG & Sad Boy Loko ile beraber çıkardıkları 'Bruisin' adlı şarkıyla ününe ün katan ünlü rapçi Cohran'a silahlı saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz belli değil.
Almanya'nın Frankfurt kentinde dünyaya gelen 33 yaşındaki rapçi Los Angeles'ta yaşıyordu.
YG & Sad Boy Loko ile beraber çıkardıkları 'Bruisin' adlı şarkıyla ününe ün katan ünlü rapçi Cohran'a silahlı saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz belli değil.
Almanya'nın Frankfurt kentinde dünyaya gelen 33 yaşındaki rapçi Los Angeles'ta yaşıyordu.
Sending our condolences to the family and friends of Inglewood native, Slim 400; who was reportedly shot and killed last night.— Pure Rap Podcast (@PureRapPodcast) December 9, 2021
Rest In Peace Vincent Cohran (June 21, 1988 - December 8, 2021) 🕊🙏🏼#HipHop #HHT #Slim400 #Inglewood #RestInPeace pic.twitter.com/m7dwkxlsOG