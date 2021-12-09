Slim 400 ismiyle tanınan ünlü rapçi Vincent Cohran, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Gerçek adı Vincent Cohran olan Slim 400, hayatını kaybetti.



YG & Sad Boy Loko ile beraber çıkardıkları 'Bruisin' adlı şarkıyla ününe ün katan ünlü rapçi Cohran'a silahlı saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz belli değil.





Almanya'nın Frankfurt kentinde dünyaya gelen 33 yaşındaki rapçi Los Angeles'ta yaşıyordu.