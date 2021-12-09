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https://tr.sputniknews.com/20211209/sovyetler-birligi-dogumlu-omarova-abd-maliye-bakanligindaki-gorevi-reddetti-1051593472.html
Sovyetler Birliği doğumlu Omarova, ABD Maliye Bakanlığı'ndaki görevi reddetti
Sovyetler Birliği doğumlu Omarova, ABD Maliye Bakanlığı'ndaki görevi reddetti
Sovyetler Birliği doğumlu Saule Omarova, ABD Hazine Bakanlığı'nın banka düzenleyicisi görevi için teklif edilen adaylıktan çekildi. ABD Başkanı Joe Biden... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T05:03+0300
2021-12-09T05:05+0300
dünya
abd
sovyetler birliği
joe biden
abd hazine bakanlığı
saule omarova
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamasında, "Saule Omarova’nın, banka düzenleyicisi pozisyonu için adaylığının geri çekilmesi talebini kabul ettim" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Saule, Amerikan halkı adına yaptığımız önemli çalışmalara değerli anlayış ve görüş açısı getirecekti. Fakat maalesef adaylığı gösterildiği günden itibaren Saule, izin verilenin çok ötesine geçen uygunsuz kişisel saldırılara maruz kaldı" denildi.Biden, aday arayışını sürdüreceğini ve yakında bir aday açıklayacağını da sözlerine ekledi.Kazakistan'da doğan Omarova, Sovyetler Birliği'nde doğup büyüdüğü için Cumhuriyetçiler ve 'ılımlı' Demokratlar tarafından saldırılara maruz kalmıştı.Omarova, bankacılık sektörünü millileştirme niyetiyle suçlanmıştı. Senatör John Kennedy, geçen ay Omarova'nın adaylığının değerlendirildiği oturumda, Omarova'ya "Profesör mü, yoksa (Rusçada 'yoldaş' anlamına gelen) tovariş mi?" şeklinde hitap etmesi gerektiğini sormuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211208/peskov-sscbyi-yeniden-insa-etmek-imkansiz-1051575598.html
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abd, sovyetler birliği, joe biden, abd hazine bakanlığı, saule omarova

Sovyetler Birliği doğumlu Omarova, ABD Maliye Bakanlığı'ndaki görevi reddetti

05:03 09.12.2021 (güncellendi: 05:05 09.12.2021)
© REUTERS / Tom BrennerSaule Omarova
Saule Omarova - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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Sovyetler Birliği doğumlu Saule Omarova, ABD Hazine Bakanlığı'nın banka düzenleyicisi görevi için teklif edilen adaylıktan çekildi. ABD Başkanı Joe Biden, Omarova’nın söz konusu kararını kabul etti.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamasında, "Saule Omarova’nın, banka düzenleyicisi pozisyonu için adaylığının geri çekilmesi talebini kabul ettim" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Saule, Amerikan halkı adına yaptığımız önemli çalışmalara değerli anlayış ve görüş açısı getirecekti. Fakat maalesef adaylığı gösterildiği günden itibaren Saule, izin verilenin çok ötesine geçen uygunsuz kişisel saldırılara maruz kaldı" denildi.
Biden, aday arayışını sürdüreceğini ve yakında bir aday açıklayacağını da sözlerine ekledi.
Kazakistan'da doğan Omarova, Sovyetler Birliği'nde doğup büyüdüğü için Cumhuriyetçiler ve 'ılımlı' Demokratlar tarafından saldırılara maruz kalmıştı.
Omarova, bankacılık sektörünü millileştirme niyetiyle suçlanmıştı. Senatör John Kennedy, geçen ay Omarova'nın adaylığının değerlendirildiği oturumda, Omarova'ya "Profesör mü, yoksa (Rusçada 'yoldaş' anlamına gelen) tovariş mi?" şeklinde hitap etmesi gerektiğini sormuştu.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
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