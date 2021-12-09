İçişleri Bakanı Soylu: İBB'de çalışan 577 kişinin terör örgütünden kaydı var

Soylu, TBMM'de yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İBB'ye yaklaşık 33 bin kişi alındığını belirten Soylu, "Bu 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455 tanesinin PKK ve KCK kaydı var. 80'inin DHKPC, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP kaydı var ve diğerlerinin kayıtlarını da gönderebilirim" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İBB'ye 33 bin personel alındı. 12 bin kişiye ancak bakıldı. 577 kişinin terör örgütünden kaydı olduğu belirlendi” dedi.
Soylu, TBMM'de yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İBB'ye yaklaşık 33 bin kişi alındığını belirten Soylu, "Bu 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455 tanesinin PKK ve KCK kaydı var. 80'inin DHKPC, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP kaydı var ve diğerlerinin kayıtlarını da gönderebilirim" dedi.