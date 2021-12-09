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İçişleri Bakanı Soylu: İBB'de çalışan 577 kişinin terör örgütünden kaydı var
İçişleri Bakanı Soylu: İBB'de çalışan 577 kişinin terör örgütünden kaydı var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İBB'ye 33 bin personel alındı. 12 bin kişiye ancak bakıldı. 577 kişinin terör örgütünden kaydı olduğu belirlendi” dedi. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T15:04+0300
2021-12-09T15:09+0300
politika
süleyman soylu
ibb
terör
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Soylu, TBMM'de yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İBB'ye yaklaşık 33 bin kişi alındığını belirten Soylu, "Bu 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455 tanesinin PKK ve KCK kaydı var. 80'inin DHKPC, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP kaydı var ve diğerlerinin kayıtlarını da gönderebilirim" dedi.
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süleyman soylu, ibb, terör

İçişleri Bakanı Soylu: İBB'de çalışan 577 kişinin terör örgütünden kaydı var

15:04 09.12.2021 (güncellendi: 15:09 09.12.2021)
© AATBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Genel Kurul çalışmalarına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşma yaptı.
TBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Genel Kurul çalışmalarına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İBB'ye 33 bin personel alındı. 12 bin kişiye ancak bakıldı. 577 kişinin terör örgütünden kaydı olduğu belirlendi” dedi.
Soylu, TBMM'de yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İBB'ye yaklaşık 33 bin kişi alındığını belirten Soylu, "Bu 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455 tanesinin PKK ve KCK kaydı var. 80'inin DHKPC, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP kaydı var ve diğerlerinin kayıtlarını da gönderebilirim" dedi.
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