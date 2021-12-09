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https://tr.sputniknews.com/20211209/sudanda-kacirilan-iki-turk-vatandasi-operasyonla-kurtarildi-1051623927.html
Sudan'da kaçırılan iki Türk vatandaşı kurtarıldı
Sudan'da kaçırılan iki Türk vatandaşı kurtarıldı
Sudan'da önceki gün kaçırılan iki Türk vatandaşı operasyonla kurtarıldı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T22:04+0300
2021-12-09T22:04+0300
2021-12-09T22:06+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
sudan
Sudan'da kaçırılan iki Türk vatandaşı kurtarıldı
22:04 09.12.2021 (güncellendi: 22:06 09.12.2021)
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Sudan'da önceki gün kaçırılan iki Türk vatandaşı operasyonla kurtarıldı.