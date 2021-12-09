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https://tr.sputniknews.com/20211209/super-lig-takimlari-geride-kalan-15-haftada-11-teknik-direktor-ile-yollarini-ayirdi-1051612958.html
Süper Lig takımları geride kalan 15 haftada 11 teknik direktör ile yollarını ayırdı
Süper Lig takımları geride kalan 15 haftada 11 teknik direktör ile yollarını ayırdı
Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 15 haftada, kulüpler 11 teknik direktörle yollarını ayırdı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T16:22+0300
2021-12-09T17:41+0300
spor
süper lig
sergen yalçın
beşiktaş
transfer
teknik direktör
istifa
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Beşiktaş , teknik direktör Sergen Yalçın ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu. Beşiktaş’ta yaşanan ayrılıkla birlikte Süper Lig takımlarından 10’u, geride kalan 15 haftada teknik direktör değişikliğine gitmiş oldu.İlk değişikliği ligin henüz ilk haftasında Kasımpaşa yaparken, 3 haftanın sonunda Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe ve Alanyaspor da teknik direktörleri ile yollarını ayırdı. Sezona Bülent Uygun ile başlayan Rizespor 6’. haftada, sezona Aykut Kocaman ile başlayan Başakşehir 8. haftada, sezona Ersun Yanal ile başlayan Antalyaspor ise yine 8. haftada teknik direktör değişikliğine gitti. Son olarak geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, ligde ve Avrupa’da aldığı kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın ile yollarını ayırma kararı aldı.Kasımpaşa 2 kez değişikliğe gittiSüper Lig takımlarından Kasımpaşa 10 haftada 2 kez teknik direktör değiştirdi. Sezona Şenol Can ile başlayan Rizespor, göreve gelen Cihat Arslan ile de 10. haftada yolları ayırırken, şu anda takımın başında Hakan Kutlu yer alıyor. Öte yandan Yeni Malatyaspor da İrfan Buz ile 8. haftada yollarını ayırdı.Geçen sezon şampiyon yapmıştı30 Ocak 2020’de Beşiktaş’ın başına geçen Sergen Yalçın, 2020-2021 sezonunda takımını şampiyon yaparken, yine aynı sezon Türkiye Kupası’nın da sahibi oldu. Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, bu sezon direkt katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6 maçta 6 mağlubiyet ve eksi 16 averajla kötü bir istatistiğe imza attı. Ligde 5 maçtır kazanamayan Beşiktaş, bu süreçte 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken, son galibiyetini 25 Ekim 2021’de Galatasaray ’a karşı elde etti.Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında çıktığı 79 resmi maçta 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı.
https://tr.sputniknews.com/20211204/teknik-direktor-galibiyet-golu-sevinci-sonrasi-hayatini-kaybetti-1051435052.html
https://tr.sputniknews.com/20211209/besiktasta-sergen-yalcin-istifa-karari-aldi-1051600489.html
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süper lig, sergen yalçın, beşiktaş, transfer, teknik direktör, istifa

Süper Lig takımları geride kalan 15 haftada 11 teknik direktör ile yollarını ayırdı

16:22 09.12.2021 (güncellendi: 17:41 09.12.2021)
© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLUBeşiktaş-Sivasspor karşılaşmasında Sergen Yalçın'a kırmızı kart
Beşiktaş-Sivasspor karşılaşmasında Sergen Yalçın'a kırmızı kart - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU
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Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 15 haftada, kulüpler 11 teknik direktörle yollarını ayırdı.
Beşiktaş , teknik direktör Sergen Yalçın ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu. Beşiktaş’ta yaşanan ayrılıkla birlikte Süper Lig takımlarından 10’u, geride kalan 15 haftada teknik direktör değişikliğine gitmiş oldu.
İlk değişikliği ligin henüz ilk haftasında Kasımpaşa yaparken, 3 haftanın sonunda Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe ve Alanyaspor da teknik direktörleri ile yollarını ayırdı. Sezona Bülent Uygun ile başlayan Rizespor 6’. haftada, sezona Aykut Kocaman ile başlayan Başakşehir 8. haftada, sezona Ersun Yanal ile başlayan Antalyaspor ise yine 8. haftada teknik direktör değişikliğine gitti. Son olarak geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, ligde ve Avrupa’da aldığı kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kasımpaşa 2 kez değişikliğe gitti

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa 10 haftada 2 kez teknik direktör değiştirdi. Sezona Şenol Can ile başlayan Rizespor, göreve gelen Cihat Arslan ile de 10. haftada yolları ayırırken, şu anda takımın başında Hakan Kutlu yer alıyor. Öte yandan Yeni Malatyaspor da İrfan Buz ile 8. haftada yollarını ayırdı.
Teknik direktör, galibiyet golü sevinci sonrası hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
YAŞAM
Teknik direktör, galibiyet golü sevinci sonrası hayatını kaybetti
4 Aralık, 01:58

Geçen sezon şampiyon yapmıştı

30 Ocak 2020’de Beşiktaş’ın başına geçen Sergen Yalçın, 2020-2021 sezonunda takımını şampiyon yaparken, yine aynı sezon Türkiye Kupası’nın da sahibi oldu. Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, bu sezon direkt katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6 maçta 6 mağlubiyet ve eksi 16 averajla kötü bir istatistiğe imza attı. Ligde 5 maçtır kazanamayan Beşiktaş, bu süreçte 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken, son galibiyetini 25 Ekim 2021’de Galatasaray ’a karşı elde etti.
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında çıktığı 79 resmi maçta 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı.
Sergen Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
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