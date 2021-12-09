https://tr.sputniknews.com/20211209/suudi-arabistanda-botokslu-develer-guzellik-yarismasindan-diskalifiye-edildi-1051600639.html

Suudi Arabistan'da botokslu develer güzellik yarışmasından diskalifiye edildi

Suudi Arabistan'da botokslu develer güzellik yarışmasından diskalifiye edildi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen deve güzellik yarışmasına katı kurallar getirildi. Kozmetik operasyonları içeren hile ve aldatmalar konusunda... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T12:26+0300

2021-12-09T12:26+0300

2021-12-09T12:26+0300

yaşam

suudi arabistan

deve

ceza

güzellik yarışması

botoks

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Botoks, yüz germe ve kas güçlendirici hormonlar verilen 40'tan fazla deve Suudi güzellik yarışmasından diskalifiye edildi.Güzellik adayı develer, yetiştiricilerin 49 milyon sterlinlik para ödülü için yarıştığı Abdülaziz Deve Festivali'nde şimdiye kadarki en büyük baskılardan birinde sergilendi.Başkent Riyad'ın kuzeydoğusundaki çölde düzenlenen festivalin yargıçları, bu yıl yüz gerdirme operasyonlarını tespit etmek için 'özel ve ileri' teknoloji kullandıklarını söyledi.Hile yapanlar, develerin başlarının, boyunlarının, hörgüçlerinin, kıyafetlerinin ve duruşlarının şekline göre ödüller veren yargıçları kandırmak için kozmetik prosedürlere başvuruyor.Dudaklarını ve burunlarını uzatıyorlarYetkililer bu yıl düzinelerce yetiştiricinin develerin dudaklarını ve burunlarını uzattığını, hayvanların kaslarını güçlendirmek için hormon kullandığını, develerin kafalarına ve dudaklarına botoks enjekte ettiğini, vücut kısımlarını lastik bantlarla şişirdiğini ve dolgu maddeleri kullandığını tespit etti.'Katı cezalar uygulanacak’Milliyet’in aktardığına göre, Suudi Basın Ajansı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Kulüp, develerin güzelleştirilmesine yönelik tüm hile ve aldatma eylemlerini durdurmak konusunda kararlı" dedi ve organizatörlerin, 'manipülatörlere katı cezalar uygulayacağını' ekledi.Botoks görüntüleri viral olduBu tip tedaviler sadece diğer yetiştiricilere haksızlık olmakla kalmıyor, aynı zamanda develeri korkunç yaralanmalarla bırakma riskini de beraberinde getiriyor.Ağustos ayında, bir devenin başka bir Suudi güzellik yarışması için botoksla doldurulmasının ardından, dudakları yırtılmış deveyi gösteren görüntüler viral oldu.Yüz binlerce Suudi, yarışlar, satışlar ve tipik olarak binlerce tek hörgüçlü devenin sergilendiği diğer şenliklerin de yer aldığı kraliyet devesi festivaline katılıyor.Hükümet, kayalık bir çöl platosunda, yarışlar ve gösteri yarışması gibi manşet etkinliklere ev sahipliği yapmak için kalıcı bir mekan inşa etti. Mekan, en iyi develerin milyonlarca riyal getirebileceği bir müzayedeyi de içeriyor.Bunun yanı sıra mekanda, yiyecek tezgahları ve hediyelik eşya dükkanları, dünyanın en uzun ve en kısa develerinin bulunduğu bir hayvanat bahçesi ve gerçek boyutlu kumdan deve heykellerinin bulunduğu bir müze var.

https://tr.sputniknews.com/20181005/suudi-arabistan-develere-estetik-cerrahi-botoks-islemleri-cezalandirilmaya-baslandi-1035545246.html

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suudi arabistan, deve, ceza, güzellik yarışması, botoks