Tekirdağ'da denizden market arabası çıktı

“Marmara Denizi'nin dibinde pek çok hayalet ağ var. Profesyonel balıkçılık yapan arkadaşlarımızın ağları zaman zaman kazayla da olsa denizde kalıyor. Bunlar deniz dibi canlılarına, deniz dibi bitkilere ciddi anlamda zarar veriyor. Bunların temizlenmesi gerekiyor. Bu sene bizim yaptığımız altıncı faaliyet. Emniyetimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz de bu konuda bize oldukça yardımcı oluyorlar. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlık bekliyoruz. Yani bunlar kendi kendine oluşan işler değildir. Deniz kendi kendine çöp oluşturmuyor. Hadi ağları balıkçılık yapanların kaza sonucu düşürdükleri ağlar olduğunu düşünsek bile, ki onları da temizlemeye gayret gösteriyoruz, ama çöpleri de vatandaşlarımız atıyor. Vatandaşlarımızın çöpleri atmamaları gerekiyor. Bunu herkese söylüyorum. Başka yerden atılan çöpler akıntılarla gelip sahillerimizi kirletiyor.”