Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211209/tekirdagda-denizden-market-arabasi-cikti-1051613922.html
Tekirdağ'da denizden market arabası çıktı
Tekirdağ'da denizden market arabası çıktı
Tekirdağ’da hayalet ağları temizleme etkinliğinde denizden market arabası çıktı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T16:48+0300
2021-12-09T16:58+0300
deniz
temizlik
türkiye
tekirdağ
market arabası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051613864_57:0:1339:721_1920x0_80_0_0_bd01d699742a155943cb777b38e00c9b.jpg
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde denizin dibinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri ekiplerinin de katıldığı çalışmada sudaki hayalet ağların toplandığı anlar denizaltı kameraları tarafından görüntülendi. Soğuk suya dalan dalgıçlar hayalet ağları tek tek toplarken, denizden çıkan market arabası görenleri şaşırttı.Sahil dolgu alanında toplanan atıklar daha sonra sergilendi. Sergiyi Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal’ın yanı sıra öğrenciler ve vatandaşlar gezerken, hayalet ağların arasında denizden çıkan alışveriş arabası görenleri şoke etti.‘Başka yerden atılan çöpler akıntılarla gelip sahillerimizi kirletiyor’Vali Yıldırım, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20211112/1050739002.html
türkiye
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051613864_217:0:1178:721_1920x0_80_0_0_38a72a51476ede1e335bdd3737dd5568.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deniz, temizlik, tekirdağ, market arabası

Tekirdağ'da denizden market arabası çıktı

16:48 09.12.2021 (güncellendi: 16:58 09.12.2021)
© İHATekirdağ'da denizden çıkan market arabası
Tekirdağ'da denizden çıkan market arabası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© İHA
Abone ol
Tekirdağ’da hayalet ağları temizleme etkinliğinde denizden market arabası çıktı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde denizin dibinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri ekiplerinin de katıldığı çalışmada sudaki hayalet ağların toplandığı anlar denizaltı kameraları tarafından görüntülendi. Soğuk suya dalan dalgıçlar hayalet ağları tek tek toplarken, denizden çıkan market arabası görenleri şaşırttı.
Sahil dolgu alanında toplanan atıklar daha sonra sergilendi. Sergiyi Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal’ın yanı sıra öğrenciler ve vatandaşlar gezerken, hayalet ağların arasında denizden çıkan alışveriş arabası görenleri şoke etti.

‘Başka yerden atılan çöpler akıntılarla gelip sahillerimizi kirletiyor’

Vali Yıldırım, şunları kaydetti:
“Marmara Denizi'nin dibinde pek çok hayalet ağ var. Profesyonel balıkçılık yapan arkadaşlarımızın ağları zaman zaman kazayla da olsa denizde kalıyor. Bunlar deniz dibi canlılarına, deniz dibi bitkilere ciddi anlamda zarar veriyor. Bunların temizlenmesi gerekiyor. Bu sene bizim yaptığımız altıncı faaliyet. Emniyetimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz de bu konuda bize oldukça yardımcı oluyorlar. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlık bekliyoruz. Yani bunlar kendi kendine oluşan işler değildir. Deniz kendi kendine çöp oluşturmuyor. Hadi ağları balıkçılık yapanların kaza sonucu düşürdükleri ağlar olduğunu düşünsek bile, ki onları da temizlemeye gayret gösteriyoruz, ama çöpleri de vatandaşlarımız atıyor. Vatandaşlarımızın çöpleri atmamaları gerekiyor. Bunu herkese söylüyorum. Başka yerden atılan çöpler akıntılarla gelip sahillerimizi kirletiyor.”
Antalya'da dip temizliği - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
MULTİMEDYA
Antalya'da dip temizliğinde denizden süpürge, klozet, trafik dubası ve çok sayıda lastik çıkarıldı
12 Kasım, 14:45
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:36Fitch: TCMB'nin faiz indirimi makroekonomik istikrar için risk
17:31Fransa’dan Pekin kararı: Diplomatik boykota katılmayı düşünmüyoruz
17:27Paris'te göçmenlere yönelik kılıçlı saldırı
17:14Pazarcı: Az önce bir müşteriye çeyrek lahana sattım
17:13TİSK: Asgari ücretin 3100 TL olması yönünde bir önerimiz yok
17:08Nazım Hikmet'in 120. yaşına özel belgeselin Moskova çekimleri tamamlandı
16:58Giriş ücreti 25 bin pound: Disneyland'ın 'gizli kapısının' arkasında neler var?
16:53Zabıta tarafından gözaltına alınan dilenci: 'Koronayım, beni almayın' dedim, dinlemediler
16:48Tekirdağ'da denizden market arabası çıktı
16:42Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Artık eski Türkiye yok, eski Türkiye’nin bürokrasisi de yok
16:38ABD'de TV'deki 'drag queen' performansıyla cemaati şoke eden rahip görevden alındı
16:24Zaharova: Ankara’da Kırım Tatarları konulu forum gerçekleştirilecek
16:22Süper Lig takımları geride kalan 15 haftada 11 teknik direktör ile yollarını ayırdı
16:21Aşıdan kaçmak için silikon kol kullandığı ortaya çıkan dişçi bu kez gerçekten aşı yaptırdı
16:16Yaralı atı yük arabasına bağlayıp yokuş yukarı sürdü
16:15Bakan Soylu: 3 bin 250 polisimiz Katar'daki Dünya Kupası'nda görev alacak
16:10Meteoroloji'den fırtına uyarısı
16:08Kılıçdaroğlu: TİSK, asgari ücret zammı için 'TÜİK'i esas alırız' demiş, geçin bunları
16:06Fenerbahçe'ye yeni sponsor: Floki
16:03Twitter, Türkiye'nin 2021'de en çok konuştuğu kişi ve konuları açıkladı