https://tr.sputniknews.com/20211209/tffden-ahmet-nur-cebiye-21-gun-hak-mahrumiyeti-ve-25-bin-lira-para-cezasi-1051621086.html

TFF'den Ahmet Nur Çebi'ye 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezası

TFF'den Ahmet Nur Çebi'ye 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezasını onadı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T20:29+0300

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

ceza

ahmet nur çebi

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TFF Tahkim Kurulu, Ahmet Nur Çebi'nin cezasını onadı. TFF'den yapılan açıklamada, cezaya yapılan itirazı görüşen kurulun, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Çebi'ye verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezasını oy birliğiyle onadığı aktarıldı.​​​​​​​

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2021

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türkiye futbol federasyonu (tff), ceza, ahmet nur çebi