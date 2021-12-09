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https://tr.sputniknews.com/20211209/tisk-asgari-ucretin-3100-tl-olmasi-yonunde-bir-onerimiz-yok-1051614225.html
TİSK: Asgari ücretin 3100 TL olması yönünde bir önerimiz yok
TİSK: Asgari ücretin 3100 TL olması yönünde bir önerimiz yok
TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) tarafından yapılan açıklamada, asgari ücretin 3 bin 100 TL olması yönünde bir teklif verilmediği belirtildi. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T17:13+0300
2021-12-09T17:13+0300
türkiye
tisk
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
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2022 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu kapsamında 2 toplantı geride kalırken, bugün üçüncü toplantı gerçekleşti.TİSK, toplantının ardından, "Asgari ücretin 3100 TL olması yönünde bir teklifimiz yok" açıklaması yaptı. Bugünkü asgari ücret görüşmelerde hiçbir teklif ya da fiyat dile getirilmediği belirtilen açıklamada, "Toplantıda TÜİK tarafından sağlanan parametreler ve Haccettepe Üniversitesi beslenme kalıbı referanslarına göre asgari geçim tutarına ilişkin hesaplar yapılmıştır. Geçmişte kullanılan formüller, hesaplamalar, varsayımlar ve yaklaşımlar üzerinden yapılan çalışmada, asgari geçim tutarına ilişkin belli bir bant aralığında sonuçlara ulaşılmış ve komisyon çalışmalarında değerlendirilecek göstergelerden biri olarak değerlendirmeye sunulmuştur" denildi. Açıklamada, "Bu rakamlar kesinlikle herhangi bir tarafın asgari ücret önerisini içermemektedir" ifadeleri kullanılarak şunlar kaydedildi: "Bu kapsamda TİSK'in asgari ücretin 3 bin 100 TL olarak belirlenmesi yönünde öneri olmamıştır. Toplantı sonrası yapılan basın açıklamasında da Genel Sekreterimiz Akansel Koç, herhangi bir rakamsal öneri sunulmadığının altını özellikle çizmiştir. Asgari ücretli çalışanları enflasyona karşı koruyacak ve tüm tarafların üzerinde anlaşabileceği ortak bir rakam tespit edilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Çalışmalarımızla birlikte büyümeyi benimsemiş bir kuruluş olarak, çalışmalarımıza, işletmelerimize ve ülkemize fayda sağlayacak her kararın altına imza atacağımızı bir kez daha vurgulamak isteriz."
https://tr.sputniknews.com/20211209/turk-is-is-veren-kesimiyle-uzlasmazliklarimizi-gideremedik-1051602149.html
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tisk, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu

TİSK: Asgari ücretin 3100 TL olması yönünde bir önerimiz yok

17:13 09.12.2021
© REUTERS / CAGLA GURDOGANTürk Lirası, banka
Türk Lirası, banka - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
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TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) tarafından yapılan açıklamada, asgari ücretin 3 bin 100 TL olması yönünde bir teklif verilmediği belirtildi.
2022 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu kapsamında 2 toplantı geride kalırken, bugün üçüncü toplantı gerçekleşti.
TİSK, toplantının ardından, "Asgari ücretin 3100 TL olması yönünde bir teklifimiz yok" açıklaması yaptı.
Bugünkü asgari ücret görüşmelerde hiçbir teklif ya da fiyat dile getirilmediği belirtilen açıklamada, "Toplantıda TÜİK tarafından sağlanan parametreler ve Haccettepe Üniversitesi beslenme kalıbı referanslarına göre asgari geçim tutarına ilişkin hesaplar yapılmıştır. Geçmişte kullanılan formüller, hesaplamalar, varsayımlar ve yaklaşımlar üzerinden yapılan çalışmada, asgari geçim tutarına ilişkin belli bir bant aralığında sonuçlara ulaşılmış ve komisyon çalışmalarında değerlendirilecek göstergelerden biri olarak değerlendirmeye sunulmuştur" denildi.
Açıklamada, "Bu rakamlar kesinlikle herhangi bir tarafın asgari ücret önerisini içermemektedir" ifadeleri kullanılarak şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda TİSK'in asgari ücretin 3 bin 100 TL olarak belirlenmesi yönünde öneri olmamıştır. Toplantı sonrası yapılan basın açıklamasında da Genel Sekreterimiz Akansel Koç, herhangi bir rakamsal öneri sunulmadığının altını özellikle çizmiştir. Asgari ücretli çalışanları enflasyona karşı koruyacak ve tüm tarafların üzerinde anlaşabileceği ortak bir rakam tespit edilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Çalışmalarımızla birlikte büyümeyi benimsemiş bir kuruluş olarak, çalışmalarımıza, işletmelerimize ve ülkemize fayda sağlayacak her kararın altına imza atacağımızı bir kez daha vurgulamak isteriz."
Asgari Ücret Tespit Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
TÜRKİYE
Asgari ücret toplantısında anlaşma sağlanamadı
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