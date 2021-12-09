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Trump'ın eski Özel Kalemi Meadows, Kongre baskınını soruşturan komiteye dava açtı
Trump'ın eski Özel Kalemi Meadows, Kongre baskınını soruşturan komiteye dava açtı
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Özel Kalemi Mark Meadows, 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi ve Temsilciler Meclisi... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T03:57+0300
2021-12-09T03:57+0300
dünya
abd
abd temsilciler meclisi
donald trump
nancy pelosi
dava
komite
kongre baskını
mark meadows
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ABD basınına yansıyan haberlere göre, komite ile yaptığı işbirliği anlaşmasında 7 Aralık'ta geri adım atan Meadows'dan 8 Aralık'ta yeni bir hamle geldi.Meadows, 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesine ve Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye dava açtı.Davanın içeriğine ilişkin net bilgi paylaşılmazken Meadows'un bu adımının komitenin kendisine yönelik 'Kongreyi tahkir' suçlaması yönelteceğini açıklamasının ardından gelmesi dikkati çekti.CNN, 30 Kasım'da yayımladığı haberde, Trump'ın başkanlığı döneminde Özel Kalem görevinde bulunan Meadows'un, Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesi ile bir anlaşmaya vardığını ve komite ile işbirliği yapacağını duyurmuş, 7 Aralık'ta ise Meadows işbirliğinden vazgeçtiğini açıklamıştı.Komite, 8 Aralık'taki açıklamasında Meadows'a 'Kongreyi tahkir' suçlaması yönelteceklerini kaydetmişti.ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmıştı. Trump'ın eski Danışmanı Steve Bannon Kongrenin ifade çağrısını reddetmiş ve hakkında 'Kongre'yi tahkir' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211202/trumptan-baskanlik-secimlerine-yeniden-adaylik-mesaji-1051355148.html
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abd, abd temsilciler meclisi, donald trump, nancy pelosi, dava, komite, kongre baskını, mark meadows

Trump'ın eski Özel Kalemi Meadows, Kongre baskınını soruşturan komiteye dava açtı

03:57 09.12.2021
© REUTERS / Alexander DragoEski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Özel Kalemi Mark Meadows
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Özel Kalemi Mark Meadows - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / Alexander Drago
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Özel Kalemi Mark Meadows, 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye dava açtı.
ABD basınına yansıyan haberlere göre, komite ile yaptığı işbirliği anlaşmasında 7 Aralık'ta geri adım atan Meadows'dan 8 Aralık'ta yeni bir hamle geldi.
Meadows, 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesine ve Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye dava açtı.
Davanın içeriğine ilişkin net bilgi paylaşılmazken Meadows'un bu adımının komitenin kendisine yönelik 'Kongreyi tahkir' suçlaması yönelteceğini açıklamasının ardından gelmesi dikkati çekti.
CNN, 30 Kasım'da yayımladığı haberde, Trump'ın başkanlığı döneminde Özel Kalem görevinde bulunan Meadows'un, Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesi ile bir anlaşmaya vardığını ve komite ile işbirliği yapacağını duyurmuş, 7 Aralık'ta ise Meadows işbirliğinden vazgeçtiğini açıklamıştı.
Komite, 8 Aralık'taki açıklamasında Meadows'a 'Kongreyi tahkir' suçlaması yönelteceklerini kaydetmişti.
ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.
Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.
Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.
Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmıştı. Trump'ın eski Danışmanı Steve Bannon Kongrenin ifade çağrısını reddetmiş ve hakkında 'Kongre'yi tahkir' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
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