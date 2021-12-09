https://tr.sputniknews.com/20211209/tsoftan-tasima-ucretlerine-zam-talebi-1051606700.html
TŞOF'tan taşıma ücretlerine zam talebi
TŞOF'tan taşıma ücretlerine zam talebi
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, akaryakıta gelen zamlardan dolayı taşıma fiyatlarında da artış yapılmasını talep etti. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T14:05+0300
2021-12-09T14:05+0300
2021-12-09T14:05+0300
türkiye
akaryakıt
taşıma
servis
şoför
türkiye şoförler ve otomobilciler federasyonu (tşof)
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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, artan akaryakıt fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. Özellikle okul servisi yapan esnafın zorlandığını belirtti.Servisçi esnafının akaryakıta gelen zamlar karşısında zorlandığını ifade eden Apaydın, "Taşımalı eğitim kapsamında taşımacılık yapan servisçi esnafımızın sözleşmeleri her yıl haziranda yapılıyor. Dolayısıyla maliyet tespitinde de o tarihlerdeki akaryakıt fiyatları dikkate alınıyor. Örneğin haziran ayında sözleşmeler yapılırken motorin ortalama 7,43 TL iken, 9 Aralık itibarıyla 10,41 TL’ye çıkarak yüzde 40 oranında bir artış söz konusu. Pandemi döneminde 1,5 yıl hiç çalışmayan servisçi esnafımız okulların açılmasını dört gözle beklerken şimdi de artan maliyetler ve artan akaryakıt fiyatları karşısında zorlanıyor. Servisçi esnafının taşıma hizmetini yapabilmesi, ayakta kalabilmesi için akaryakıttaki artış farkı güncel taşıma ücretlerine yansıtılmalı" dedi.'Şoför esnafı akaryakıt zamlarına karşı zorlanıyor'Akaryakıt fiyatlarındaki artışın taşıma ücretlerine yansıtılarak şoför esnafının korunması gerektiğini belirten Apaydın, "Akaryakıta karşı ayakta durmakta zorlanan kesim yalnızca servisçilerimiz değil. Şehir içinde taşıma faaliyetinde bulunan taksi, dolmuş, minibüs ve özel halk otobüsü ile yolcu taşıyan esnafımız da akaryakıta gelen zamlardan dolayı ciddi şekilde zarar görüyor" diye konuştu. Geçtiğimiz yıl aralık ayında motorin ortalama 6,60 TL iken, 9 Aralık itibarıyla 10 TL'nin üzerine çıktığını hatırlatan Apaydın, "Tüm kazancı en önemli giderlerinden biri olan akaryakıta giderek eriyen şoför esnafımız kontak kapatmak değil çalışmaya devam etmek istiyor. Kazancından kendisine neredeyse pay kalmayan bu şoför esnafımızı akaryakıttaki artışa karşı korumak için akaryakıt fiyatlarındaki farkın taşıma ücretlerine yansıtılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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akaryakıt, taşıma, servis, şoför, türkiye şoförler ve otomobilciler federasyonu (tşof)
TŞOF'tan taşıma ücretlerine zam talebi
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, akaryakıta gelen zamlardan dolayı taşıma fiyatlarında da artış yapılmasını talep etti.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, artan akaryakıt fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. Özellikle okul servisi yapan esnafın zorlandığını belirtti.
Servisçi esnafının akaryakıta gelen zamlar karşısında zorlandığını ifade eden Apaydın, "Taşımalı eğitim kapsamında taşımacılık yapan servisçi esnafımızın sözleşmeleri her yıl haziranda yapılıyor. Dolayısıyla maliyet tespitinde de o tarihlerdeki akaryakıt fiyatları dikkate alınıyor. Örneğin haziran ayında sözleşmeler yapılırken motorin ortalama 7,43 TL iken, 9 Aralık itibarıyla 10,41 TL’ye çıkarak yüzde 40 oranında bir artış söz konusu. Pandemi döneminde 1,5 yıl hiç çalışmayan servisçi esnafımız okulların açılmasını dört gözle beklerken şimdi de artan maliyetler ve artan akaryakıt fiyatları karşısında zorlanıyor. Servisçi esnafının taşıma hizmetini yapabilmesi, ayakta kalabilmesi için akaryakıttaki artış farkı güncel taşıma ücretlerine yansıtılmalı" dedi.
'Şoför esnafı akaryakıt zamlarına karşı zorlanıyor'
Akaryakıt fiyatlarındaki artışın taşıma ücretlerine yansıtılarak şoför esnafının korunması gerektiğini belirten Apaydın, "Akaryakıta karşı ayakta durmakta zorlanan kesim yalnızca servisçilerimiz değil. Şehir içinde taşıma faaliyetinde bulunan taksi, dolmuş, minibüs ve özel halk otobüsü ile yolcu taşıyan esnafımız da akaryakıta gelen zamlardan dolayı ciddi şekilde zarar görüyor" diye konuştu.
Geçtiğimiz yıl aralık ayında motorin ortalama 6,60 TL iken, 9 Aralık itibarıyla 10 TL'nin üzerine çıktığını hatırlatan Apaydın, "Tüm kazancı en önemli giderlerinden biri olan akaryakıta giderek eriyen şoför esnafımız kontak kapatmak değil çalışmaya devam etmek istiyor. Kazancından kendisine neredeyse pay kalmayan bu şoför esnafımızı akaryakıttaki artışa karşı korumak için akaryakıt fiyatlarındaki farkın taşıma ücretlerine yansıtılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.