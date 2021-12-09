https://tr.sputniknews.com/20211209/tunc-soyer-dovizin-yukselmesiyle-bir-gecede-3-milyar-tl-kaybettik-1051608956.html

Tunç Soyer: Dövizin yükselmesiyle bir gecede 3 milyar TL kaybettik

Tunç Soyer: Dövizin yükselmesiyle bir gecede 3 milyar TL kaybettik

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, döviz kurundaki artışa dikkat çekerek, "Dövizin yükselmesiyle bir gecede 3 milyar TL kaybettik. Bu, kentimize... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T15:04+0300

2021-12-09T15:04+0300

2021-12-09T15:04+0300

türkiye

izmir

chp

seçim

izmir büyükşehir belediyesi

açıklama

döviz

fox tv

metro

izmir büyükşehir belediye başkanlığı

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Soyer, Fox TV'de 'Çalar Saat' programına konuk oldu. Burada yaptığı açıklamalarda Soyer, döviz kurundaki artışın belediye bütçesine yönelik etkilerine değindi."Dövizin yükselmesiyle bir gecede 3 milyar TL kaybettik" diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, "Bu, kentimize kazandırabileceğimiz yeni bir metro hattı demekti. Vatandaşlarımız müsterih olsun, sözünü verdiğimiz tüm metro çalışmalarını gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20211109/tunc-soyer-celik-gibi-sabrim-var-iyilikten-ayrilmayacagim-1050605780.html

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