https://tr.sputniknews.com/20211209/tunc-soyer-dovizin-yukselmesiyle-bir-gecede-3-milyar-tl-kaybettik-1051608956.html
Tunç Soyer: Dövizin yükselmesiyle bir gecede 3 milyar TL kaybettik
Tunç Soyer: Dövizin yükselmesiyle bir gecede 3 milyar TL kaybettik
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, döviz kurundaki artışa dikkat çekerek, "Dövizin yükselmesiyle bir gecede 3 milyar TL kaybettik. Bu, kentimize... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T15:04+0300
2021-12-09T15:04+0300
2021-12-09T15:04+0300
türkiye
izmir
chp
seçim
izmir büyükşehir belediyesi
açıklama
döviz
fox tv
metro
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
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Soyer, Fox TV'de 'Çalar Saat' programına konuk oldu. Burada yaptığı açıklamalarda Soyer, döviz kurundaki artışın belediye bütçesine yönelik etkilerine değindi."Dövizin yükselmesiyle bir gecede 3 milyar TL kaybettik" diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, "Bu, kentimize kazandırabileceğimiz yeni bir metro hattı demekti. Vatandaşlarımız müsterih olsun, sözünü verdiğimiz tüm metro çalışmalarını gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211109/tunc-soyer-celik-gibi-sabrim-var-iyilikten-ayrilmayacagim-1050605780.html
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izmir, chp, seçim, izmir büyükşehir belediyesi, açıklama, döviz, fox tv, metro, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, cumhuriyet halk partisi (chp), tunç soyer, bütçe, çalar saat
Tunç Soyer: Dövizin yükselmesiyle bir gecede 3 milyar TL kaybettik
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, döviz kurundaki artışa dikkat çekerek, "Dövizin yükselmesiyle bir gecede 3 milyar TL kaybettik. Bu, kentimize kazandırabileceğimiz yeni bir metro hattı demekti" dedi.
Soyer, Fox TV'de 'Çalar Saat' programına konuk oldu. Burada yaptığı açıklamalarda Soyer, döviz kurundaki artışın belediye bütçesine yönelik etkilerine değindi.
"Dövizin yükselmesiyle bir gecede 3 milyar TL kaybettik" diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, "Bu, kentimize kazandırabileceğimiz yeni bir metro hattı demekti. Vatandaşlarımız müsterih olsun, sözünü verdiğimiz tüm metro çalışmalarını gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.